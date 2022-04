$!‘Fuera control’ incendio en Sierra de Santiago: Protección Civil de NL

Con el fin de detener su avance, el mandatario informó que se realizan sobrevuelos de reconocimiento en la Sierra y ataques aéreos en la zona que va hacia El Manzano. Además, se activaron los brigadistas de El Manzano para realizar labores de limpieza de combustible cercano a a las cabañas.

Al mismo tiempo, se realizó una brecha cortafuegos en la zona de Covadonga. En la zona de Puerto Genovevo se llevó a cabo un recorrido de vigilancia para efectuar labores de liquidación.

De la Peña reiteró que “la prioridad es disminuir el riesgo a la población cercana”. No obstante, detalló que por el momento no hay riesgos a los habitantes y no se han reportado personas lesionadas.