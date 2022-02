Funcionaria muerde la mano de fiscal de Guerrero; acusa tortura y amenazas

La historia no termina aquí, sino que hay versiones que apuntan a que Alicia Melo habría sufrido torturas y amenazas por parte de la fiscal de Guerrero .

De acuerdo a un oficio que compartió la fiscalía, el pasado jueves la titular informó a la servidora pública que se cambiaría de adscripción, pero al recibir la noticia cometió la agresión, además de que no es la primera vez, pues de acuerdo a revelaciones hay antecedentes de conductas violentas de Melo Vela contra sus compañeros, además de haber cometido supuestos actos de corrupción.

La autoridad detalló que en el caso de la agresión se respetó la integridad de la funcionaria, con respeto a sus derechos humanos y con actuación en apego a la legalidad.

De acuerdo al portal suracapulco, Marvilla Alicia Melo Vela dijo que tiene miedo ante las “amenazas” de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, luego de que se difundió el altercado.

En conferencia de prensa Melo Vela, quien se la pasó llorando toda la conferencia y llegó con un collarín, porque durante el encierro militares le estuvieron jalando la cabeza hacia atrás.

Informó que la misma noche de este jueves puso una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum).

Al inició de la conferencia la ex funcionaria subrayó que “teme por su vida, la de sus hijos y familia porque la fiscal general del Estado de Guerrero, la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón me dijo que me iba a destruir a mí y a mi familia”.

Añadió que por eso estaba en esa conferencia porque “tengo mucho miedo, lo que hicieron con mi persona fue horrible. Me encerraron en su oficina nueve hombres y ella, de los cuales identifico a cinco de ellos y los otros eran militares encapuchados con armas largas”.

De acuerdo con la versión de Melo Vela la fiscal la maltrató y humilló violando sus derechos humanos, pues la “desnudaron y tomaron fotos”.

Sobre la mordida a la fiscal que denuncia en un boletín, dijo que ésta le metió los dedos a la boca por lo que la mordió y fue ultrajada por los militares.

La conferencia terminó de manera abrupta ante la insistencia sobre si tenía otras denuncias y empezaron a llegar camionetas de ministeriales y se supo que pretendían detener a la ex funcionaria.

Anteriormente, Melo Vela anunció una marcha para este viernes a las 4 de la tarde en Chilpancingo para denunciar el hostigamiento laboral de la fiscal contra los trabajadores.