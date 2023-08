‘Gobierno de Fox ayudó en el fraude para que se impusiera a Felipe Calderón’: AMLO

El día de hoy, en su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador , habló sobre el tema de las elecciones del 2024, y declaró que por primera vez en décadas el Gobierno Federal no interviene en un proceso electoral.

Añadió que Enrique Peña Nieto utilizó mucho dinero para campaña, desde luego más de lo establecido por la ley.

Agregó que los medios fueron partícipes, como Milenio, que en 100 días dio a conocer una encuesta truqueada por el que había ocupado el director del CISEN, Guillermo Valdés, y Ciro Gómez Leyva, utilizando la encuesta y haciendo propagando y mintiendo.

“Ciro ahora, está haciendo lo mismo que cuando utilizó la encuesta donde me rebasaba Peña Nieto, preparando el fraude”, expresó.

Apuntó que sigue haciendo lo mismo Ciro, presentando encuestas donde la candidata del bloque conservador ya está “en las nubes”.

Afirmó que esas prácticas hay que combatirlas y que su gobierno no utiliza el presupuesto público para apoyar a ningún candidato y a ningún partido y acerca de la publicidad, que eso no es indebido e ilegal, porque resulta contraproducente, porque la gente ya no se deja manipular.