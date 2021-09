Grupos ‘provida’ debaten decisión unánime de SCJN sobre despenalización del aborto

Conociendo esto, la ministra hizo hincapié en el estatus jurídico de persona, no de si el embrión se está desarrollando biológicamente. Apuntó que el proceso de gestación invade toda característica de la persona, y que nadie puede decidir por los demás basándose en sus creencias personales.

“Se utilizan las simplificaciones: “como es moralmente mala, amerita prisión. Si no es por ignorante o por mala, es porque no se cuidó. La mujer entonces si no se cuidó es promiscua”. Yo no creo en esto. Estigmatizar a quienes toman esta decisión que ya de por sí es difícil, no debería serlo más por la fuerza del derecho. Nadie se embaraza en el ejercicio de su autonomía, para después abortar”, agregó Ríos Farjat.