Ha sido una crítica exagerada a los libros de texto, ‘no se midieron’: AMLO

Al cuestionar las campañas en contra de los libros de texto que consideran a sus contenidos como una fórmula para inyectar el “virus comunista”, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró una crítica exagerada, “no se midieron”.

Aseguró que ha revisado los libros y “no aparece la palabra comunismo. Solo en un libro de cuarto o de quinto. Lo que aparece es un poema de Bertolt Brecht que he puesto aquí y que tiene que ver con la manera en que debemos unirnos en contra del fascismo, de la represión, de la violación a los derechos humanos”.

“La otra mención tiene que ver con libros de maestros, donde explican la historia política de los movimientos opositores, de los movimientos guerrilleros en México. Es para maestros, yo también lo he escrito. También aquí, en la sala David Cabrera, fueron parte de la historia, tomaron las armas porque se padecía del, autoritarismo como lo hizo el cura Hidalgo”, dijo.

Hizo un apartado de la historia, desde el cura Miguel Hidalgo hasta Francisco I Madero que llamaron a tomar las armas. En el caso de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas tomaron las armas “porque no había libertades, se reprimía a los campesinos en Guerrero. Hay que explicar eso nada más. Que tiene que ver eso con inyectar el virus del comunismo. No se midieron, es una desproporción. Está bien que tenga problemas con nosotros, que no les guste como estamos gobernando”.

“Que no estén a favor de la transformación, está bien, somos libres. Pero no hacer una campaña. Mal lanzadas usando los medios de información que deben ser objetivos profesionales, informar con verdad, no alarmar, no espantar, no infundir miedo. Y desde luego no mentir”.

