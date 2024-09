Harris y Trump están empatados en Míchigan y Wisconsin, según las encuestas

Por Reid J. Epstein, Ruth Igielnik and Camille Baker

La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump están en una contienda aún más apretada en los estados en disputa de Míchigan y Wisconsin que hace solo siete semanas, según las nuevas encuestas de The New York Times y Siena College.

La ventaja de Harris de principios de agosto se ha visto ligeramente reducida por la fortaleza de Trump en cuestiones económicas, según las encuestas, un hecho potencialmente preocupante para la vicepresidenta, dado que la economía sigue siendo el tema más importante para los votantes.

A menos de 40 días de las elecciones, la contienda está esencialmente empatada en Míchigan, con Harris recibiendo el 48 por ciento de apoyo entre los votantes probables y Trump obteniendo el 47 por ciento, bien dentro del margen de error de la encuesta. En Wisconsin, un estado donde las encuestas suelen exagerar el apoyo a los demócratas, Harris tiene un 49 por ciento, frente al 47 por ciento de Trump.

Los sondeos también revelan que Harris aventaja en nueve puntos porcentuales a Trump en el segundo distrito electoral de Nebraska, cuyo único voto electoral podría ser decisivo en el Colegio Electoral. En un escenario posible, el distrito podría dar a Harris exactamente los 270 votos electorales que necesitaría para ganar las elecciones si ganara Míchigan, Wisconsin y Pensilvania, y Trump capturara los estados en disputa del Cinturón del Sol, donde las encuestas de Times/Siena muestran que está por delante.

El Times y el Siena College también analizaron la contienda presidencial en Ohio, que no se considera un estado en disputa para obtener la Casa Blanca, pero tiene una de las contiendas senatoriales más competitivas del país. Trump lidera por seis puntos en Ohio, mientras que el senador demócrata Sherrod Brown aventaja a su oponente republicano, Bernie Moreno, por cuatro puntos.

Wisconsin, que durante meses ha parecido ser un punto brillante para los demócratas en el mapa de la batalla presidencial, se ha decidido por menos de un punto en cuatro de las últimas seis campañas, incluida la de 2020. Biden ganó Míchigan por tres puntos ese año, después de que Trump lo hiciera por tres décimas en 2016.

Trump sigue siendo ampliamente rechazado, pero las entrevistas con los encuestados muestran que Harris se enfrenta al reto de ganarse a los votantes que no se atreven a apoyar al expresidente.

“No estoy muy contento”, dijo Matt Henderson, de 65 años, empleado de mantenimiento de la compañía eléctrica local en Westland, Míchigan. Dijo que era probable que votara por Harris no porque se sintiera políticamente atraído por ella, sino para evitar que Trump volviera al poder.

“El 6 de enero de 2021 demostró que es un traidor”, dijo Henderson. “No le importa nada más que él mismo. Intentó robar unas elecciones”.

Las encuestas revelaron que el 80 por ciento de los votantes negros en Míchigan, Wisconsin y Ohio planeaban votar por Harris, y el 13 por ciento por Trump. Otro 7 por ciento de los votantes negros dijeron que no sabían por quién votarían. Aunque Harris tiene una gran ventaja entre los votantes negros, la cifra del 80 por ciento es inferior a la que obtuvo Biden a nivel nacional hace cuatro años.

Antonio Dawkins, de 40 años, gerente regional de ventas de Waukesha, Wisconsin, un suburbio de Milwaukee, dijo que planeaba votar, pero que dejaría la línea presidencial en blanco. No le gusta Trump, pero tampoco está satisfecho con Harris.

“Ella es una especie de vendedora de coches y trata de vender a todo el mundo que ella no es Trump, y eso no es suficiente”, dijo Dawkins, quien es negro. “Dice muchas cosas que suenan bien, pero sin detalles. Es como creo que dicen: no hay plato fuerte”.

Los resultados de las encuestas se ajustan a un tema recurrente con los votantes en los estados disputados: muchos tienden a creer que el tiempo de Trump en el cargo ayudó a personas como ellos, y les preocupa que las políticas de Harris perjudicarían a personas como ellos.

En Míchigan y Wisconsin, los votantes eran casi tan propensos a decir que las políticas de Harris ayudarían como a decir que sus políticas perjudicarían: 41 por ciento frente a 40 por ciento. Pero el 46 por ciento de los votantes en los dos estados dijeron que las políticas de Trump ayudarían a personas como ellos.

Sin embargo, cuando a los votantes de Míchigan y Wisconsin se les planteó una pregunta directa sobre en qué candidato confiaban más para “ayudar a gente como usted”, Harris obtuvo una ligera ventaja, lo que sugiere que los votantes establecieron una sutil distinción entre los candidatos y sus políticas.

Los votantes de los estados también estaban empatados sobre en qué candidato confiaban más para ayudar a la clase trabajadora.

Después de la economía, el aborto fue la segunda cuestión más importante para los votantes de Míchigan y Wisconsin, con un 18 por ciento de los encuestados que dijeron que era fundamental para su elección. Esta cifra es superior a la de mayo, cuando el 13 por ciento de los votantes de ambos estados dijeron que el aborto era el tema más importante.

En cuanto al aborto, los votantes de Míchigan prefirieron a Harris por sobre Trump por 20 puntos y en Wisconsin por 13 puntos. En Wisconsin, sin embargo, la ventaja es inferior a los 22 puntos de agosto. En Míchigan, los números de Harris sobre el aborto son prácticamente los mismos.

Las mayores vulnerabilidades de Trump tienen que ver con su comportamiento. En Wisconsin, el 55 por ciento de los votantes indecisos y persuadibles citaron su comportamiento, su honestidad y su capacidad para servir como presidente entre sus principales preocupaciones. En Míchigan, la cifra fue inferior, del 47 por ciento.

“Es divisivo, violento y vil”, dijo Lesley McKenzie, de 64 años, asistente ejecutiva de Southfield, Míchigan. “Es impropio para siquiera ocupar o pasar por la Casa Blanca. Es una locura total”. Y añadió: “Es como revolcarse en una pocilga. Todos los días se le ocurren locuras. Creo que no tiene todos los tornillos bien. Y si los tiene, Dios mío”.

El grupo crucial de votantes que podría decidir las elecciones —los estadounidenses indecisos y persuadibles— se ha reducido ligeramente desde agosto, a medida que empiezan a consolidar sus decisiones.

En Míchigan y Wisconsin, estos votantes se inclinaron ligeramente por Harris, aunque tienen reservas sobre ambos candidatos. Aproximadamente un tercio dijo que su principal preocupación sobre Trump es su personalidad, mientras que al 12 por ciento le preocupa si realmente puede hacer el trabajo y al 8 por ciento le preocupa su honestidad y veracidad.

Nathan Booth, de 27 años, residente de cirugía de los suburbios de Detroit, calificó de “vergonzosa” la actuación de Trump en el debate. Booth dijo que votó por Trump en 2016 y luego por Biden en 2020 debido al comportamiento del presidente republicano.

A pesar de esos sentimientos, Booth dijo que se inclinaba a votar por Trump nuevamente este año debido a su insatisfacción con el manejo de la economía por parte de Biden.

“En los últimos tres años, mi poder adquisitivo ha disminuido”, dijo. “Tengo menos dinero que antes, e imagino que la mayoría del país que gana menos de 100.000 dólares se siente igual”.

Menos votantes indecisos y persuadibles tenían dudas sobre la personalidad y el temperamento de Harris. Solo el 10 por ciento en Míchigan y Wisconsin dijo que su personalidad o su juicio eran su principal preocupación, mientras que el 19 por ciento se preocupaba por su honestidad y veracidad.

Las encuestas también ofrecen una ventana a cómo los candidatos a la vicepresidencia son vistos en el medio oeste, particularmente en Ohio, el estado natal del compañero de fórmula de Trump: el senador JD Vance.

En los tres estados encuestados, el 49 por ciento de los votantes ve al compañero de fórmula de Harris, el gobernador Tim Walz de Minnesota, como honesto y digno de confianza, frente al 45 por ciento de Vance. Incluso en Ohio, Walz fue considerado más honesto y digno de confianza.

En todo el medio oeste, Walz fue visto como más considerado, pero en Ohio, ligeramente más votantes vieron a Vance como alguien que “se preocupa por la gente como yo”.

Las encuestas mostraron que la preocupación por la inmigración es más frecuente en Ohio, donde Vance y Trump han llamado la atención por amplificar las falsas afirmaciones de que los inmigrantes haitianos en la ciudad de Springfield estaban matando y comiéndose a las mascotas.

Los votantes de Ohio eran menos propensos que sus vecinos de Míchigan y Wisconsin a decir que la apertura de Estados Unidos a personas de todo el mundo es esencial para lo que somos como nación, aunque una mayoría de los votantes del estado todavía dijo esto.

