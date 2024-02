Hay que “frenar ola de violencia”, exige la oposición tras asesinato de precandidatos

“En Acción Nacional exigimos frenar la ola de violencia que se vive en el país a causa de los abrazos a los criminales, de la indolencia, la ineficacia de la acción de seguridad y la nula estrategia del gobierno federal. Estamos a 72 horas de arrancar con la campaña presidencial y no es posible que estén asesinando a los candidatos de diferentes partidos, nadie los está protegiendo, no hay mapas de riesgos, no hay protocolos ni mecanismos de seguridad y sigue la indiferencia de quien hoy gobierna”, dijo el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, mediante un comunicado.

Por medio de redes sociales, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, aseveró que “este es el verdadero reflejo de cómo el crimen organizado se está apoderando del país, sin que el Gobierno de Morena haga algo”.

Afirmó que la estrategia de seguridad ha fallado y no existe un plan para combatir al crimen. “No entienden que no pueden y eso ha costado vidas de ciudadanos inocentes y la pérdida de la paz en cada rincón de México. ¡Esto tiene que parar!”, añadió el priísta.

Mientras que la dirigencia perredista sostuvo que “el gobierno federal tiene que poner énfasis en estos actos y asegurar que las campañas electorales se lleven en paz y con seguridad para las y los votantes y aspirantes”.

TE PUEDE INTERESAR: Sigue en suspenso la lista de ‘pluris’ de Juntos Hacemos Historia

De acuerdo con el sol azteca, en este proceso electoral, de los candidatos asesinados, cuatro eran militantes de Morena; dos de Movimiento Ciudadano; dos del PRI; dos del PAN; uno del PRD; uno del Partido Verde y “dos más que buscaban a sus compañeros desaparecidos”. También, señaló que se han registrado tres atentados donde los políticos resultaron ilesos.

A su vez, Gerardo Fernández Noroña, representante del PT ant el INE, señaló que detrás de la violencia y de los actos contra aspirantes a cargos públicos de todos los niveles está la oposición.

“Tengo la hipótesis de sus vínculos con el crimen organizado está detrás, sostengo esa hipótesis. Yo espero que nuestras autoridades realicen las investigaciones, detengan a los responsables y se puedan demostrar este tipo de cosas”, afirmó.

Aclaró que no es una acusación, sino un planteamiento de que la derecha tiene vínculos con el crimen organizado, “nosotros no”, y este tipo de actos “se van a venir dando en el proceso electoral. Va a ser el proceso electoral más sucio”.

Con información de medios