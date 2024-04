‘He decidido seguir’; Pedro Sánchez no dimite al gobierno de España

Sánchez sostuvo que exigir resistencia incondicional a los líderes objetivos de esa estrategia es “poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias”.

Por ello, en su mensaje, Sánchez asumió el compromiso de trabajar “por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades”.

“No es un punto y seguido, es un punto y aparte. Solo hay una manera de revertir esta situación. Que la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo”.

TE PUEDE INTERESAR: España terminará con “visas doradas”, como la de Peña Nieto, para frenar especulación inmobiliaria

El Ejecutivo español se refería a las movilizaciones masivas que se produjeron este fin de semana, el sábado, con miles de simpatizantes rodeando la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) durante la sesión de la comisión ejecutiva, para mostrarle su apoyo a Sánchez. Y la otra marcha que se celebró el domingo desde la estación de Atocha a la fuente de las Cibeles y frente al Congreso de los Diputados.

Esas movilizaciones que resultaron determinantes en su decisión, porque esto se trata de una reflexión colectiva. “No va del destino de un dirigente en particular, eso es lo de menos. Se trata de qué tipo de sociedad queremos ser”.

Sánchez dijo ser consciente de que en estos días mostró “un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quien soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo para nadie”.

Pero consideró que a veces la única forma de avanzar es “detenerse, reflexionar y decidir con claridad” por dónde queremos caminar.

Con información de medios