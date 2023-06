‘Hecho anecdótico’, Durazo confirma que no hubo ‘sombrerazo’ ante reclamo viral de Sheinbaum

El presidente del Consejo Político de Morena, Alfonso Durazo, confirmó este viernes que no se alcanzó un acuerdo político entre los aspirantes presidenciales de ese partido, sobre la presencia y comportamiento de sus simpatizantes, en el encuentro del pasado domingo.

El también Gobernador de Sonora fue entrevistado sobre el video que circuló en redes sociales, en el que se vio a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reclamándole por los gritos de “piso parejo”, con los que fue recibida a la entrada del Consejo.

Explicó que nunca se acordó con los aspirantes sobre la asistencia de sus seguidores o el comportamiento deberían mostrar hacia los otros contendientes.

“En ese momento, lamentablemente no había acuerdo entre los aspirantes para que las cosas al exterior sucedieran de una manera distinta a la que sucedieron”, dijo.

“(Sheinbaum) reclamaba que hubiese habido gritos afuera. Yo le decía que, lamentablemente, no hubo acuerdo entre los aspirantes para garantizar un comportamiento determinado en el exterior”.

Durazo minimizó el hecho al que calificó de “anecdótico”, debido a que el Consejo se desarrolló en plena calma y sin ningún tipo de conflicto.

Lamentó que los medios de comunicación hayan dado mayor difusión al reclamo de Sheinbaum, que a los acuerdos alcanzados con todos los integrantes de ese órgano de dirección morenista.

También agregó que los consejeros deben estar conscientes de que no pueden contar con la simpatía de todos.

“En esa sesión no hubo absolutamente ningún grito, ningún sombrerazo, o sea, fue una sesión de excepción. Recuerden ustedes como eran esas sesiones hace tiempo. Ahora son un modelo de respeto y no es nada excepcional que alguna o alguno de los aspirantes exprese alguna insatisfacción respecto al proceso, particularmente si le gritan a la entrada. Pero tampoco es nada excepcional, no somos monedita de oro”, señaló.

“Pero en el interior había acuerdo de un servidor con cada uno de los grupos de consejeros estatales. Yo venía platicando con ellos desde hace mucho tiempo y debo expresar mi reconocimiento y la madurez política con la que se condujeron. Lamentablemente es un hecho francamente anecdótico, irrelevante en el contexto del proceso, porque el proceso salió limpio. Lamentablemente no fue lo que han registrado los medios, sino lamentablemente registraron un hecho francamente anecdótico que no tiene ninguna relevancia”.

El domingo 11 de junio, supuestos simpatizantes de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal se dieron cita a la entrada del hotel donde sesionó el Consejo Político de Morena.

A la llegada de Sheinbaum, la recibieron con gritos de “unidad, unidad” que, después de unos segundos, cambiaron a la exigencia de “piso parejo”.

Y es que, dos días antes, siete gobernadores de Morena se habían pronunciado en redes sociales a favor de la candidatura de la Jefa de Gobierno, lo que generó molestia entre los contendientes.

Ese mismo domingo, al interior del Consejo, Sheinbaum reclamó a Durazo por las protestas.

Aunque el reproche se hizo en privado, días después del Consejo el video circuló en redes sociales.

En la conversación se alcanza a escuchar que Sheinbaum dice estar cansada de ese tipo de actitudes e incluso exige respeto.

En respuesta, Durazo le aclara -en varias ocasiones- que no existía ningún acuerdo previo para llegar sin porras a la sesión.

La dirigencia nacional de Morena informó que abriría una investigación sobre la difusión del video.

El día del Consejo, todos los morenistas fueron obligados a dejar afuera sus teléfonos celulares, con excepción de los gobernadores y los equipos fotográficos de las llamadas “corcholatas”.