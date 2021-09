Hermano de Adela Micha entre los 31 ex empleados del Conacyt denunciados por FGR

Tras darse a conocer la lista de los 31 cientificos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) investigados por FGR tras la denuncia en la que se les acusa de de crear una empresa privada, surgió el nombre de Elías Micha Zaga, hermano de la periodista y conductora Adela Micha.

La Fiscalía General de la República pidió por segunda vez las órdenes de aprehensión contra 31 ex funcionarios por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por los 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el Conacyt al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).

La FGR alegó que el destino de los recursos solicitados por el FCCyT al Conacyt, sería por conceptos como gastos personales, Infonavit, sueldos y asimilados a salarios, artículos de construcción, aguinaldos, vacaciones, impuestos de tres por ciento a la nómina, IMSS y SAR, vacaciones, estacionamiento, energía eléctrica, celulares, etcétera, “no así el de financiar proyectos de actividades directamente vinculadas con el desarrollo de la ciencia y tecnología, innovación y modernización tecnológica, becas y formación de recursos humanos especializados”, entre otros.

Elías Micha Zaga, quien es licenciado en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue director general adjunto de Desarrollo Regional, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Previamente, de 2006 a 2013, se desempeño director general del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de México.

¿Quiénes son los señalados?

Los académicos, científicos y ex servidores públicos señalados son:

El ex director general del Conacyt Enrique Cabrero Mendoza; los ex coordinadores del FCCyT, Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López, y el ex oficial mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.

Asimismo, Teresa de León Zamora, Jorge Antonio Villegas Rodríguez, Salvador Emilio Lluch Cota, Miguel Gómez Bravo Topete, Rosa Eugenia Sandoval Bustos, Mauricio Francisco Coronado García, Marcial Bonilla Marín, Gabriela Dutrénit Bielous, Patricia Zúñiga Cendejas o Patricia Zúñiga Bello, Francisco Salvador Mora Gallegos.

María Mónica Ramírez Bernal, Pablo Rojo Calzada, Regina María Alarcón Contreras, Adriana Ramona Guerra Gómez, David García Junco Machado, Jesús Arturo Borja Tamayo, Rafael Ortega Reyes, María Dolores Sánchez Soler, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, Luis Gabriel Torreblanca Rivera, José Rodríguez Roque Díaz, Luis Mier y Terán Casanueva y Elías Micha Zaga.

Así como Inocencio Higuera Ciapara, Julio César Ponce Rodríguez, Lorena Archundia Navarro y Rafael Pando Cerón.