¡Héroe!... piloto del helicóptero que colapsó en Coyoacán evitó que aeronave cayera en un tianguis (Video)

La caída de un helicóptero en la alcaldía Coyoacán dejó tres personas muertas, sin embargo, la tragedia pudo ser peor, ya que según testigos, el piloto maniobró para que el desplome de la aeronave no fuera en un tianguis ni en la zona habitacional que está justo enfrente de donde fue el accidente.

“Pienso que pudo ser una tragedia mayor, a no ser por la maniobra que hizo el piloto, estaríamos hablando de otra cosa. Demos gracias a Dios y al piloto que no es evitó una tragedia más grande”, dijo un testigo a Foro TV, testimonio que coincide con el de otros testigos del accidente.

Sin embargo, la tragedia pudo ser mayor, ya que de acuerdo a comerciantes ambulantes que trabajaban en el tianguis que está justo frente al taller mecánico, el helicóptero voló a muy baja altura y fue gracias a las maniobras que el piloto hizo, aparentemente para tratar de aterrizar en los campos de futbol del Deportivo Alfredo Harp Helú, que la aeronave no se estrelló en la avenida, en los puestos y sus clientes, o incluso en los diferentes edificios habitacionales que hay en la zona.

¿QUIÉN ERA EL PILOTO DEL HELICÓPTERO QUE COLAPSÓ EN COYOACÁN?

Aunque las autoridades no han revelado los nombres de las tres personas fallecidas, medios locales - e internautas- han compartido que el piloto del helicóptero aparentemente respondería al nombre de Armando Cervantes.

Según las primeras indagatorias, el hombre tendría cerca de 65 años de edad, pero estos datos no han sido confirmados por ninguna institución oficial. Por ahora, no hay detalles sobre la vida privada del piloto, esto debido a que el sujeto no estaba involucrado en la vida pública.

El hombre trabajaba como piloto para una empresa privada, por lo que tuvo que haber contado con una Licencia de Piloto Comercial de Helicóptero, la cual es emitida por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Para poder tener este permiso legal, Armando Cervantes tuvo que haber estudiado la carrera de aviación, la cual se imparte en la Escuela de Aviación en México, o alguna otra institución académica.