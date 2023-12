Hidrocarburos lideran gastos, mientras salud y electricidad se rezagan; gobierno invierte 20 veces más en el sector

Sin embargo, las críticas no se han detenido, y la asociación civil Soy Paciente ha informado que el 49% de la población busca atención en hospitales privados, consultorios médicos particulares y adyacentes a farmacias, superando el 43.4% registrado en 2018.

INVERSIÓN DESPROPORCIONAL EN HIDROCARBUROS SE ARRASTRA DESDE 2013

El experto en el sector eléctrico, Carlos Flores, señaló que la inversión desproporcionada en hidrocarburos se remonta a la reforma energética de 2013, destacando la falta de recursos destinados a sectores cruciales como la educación y la salud.

“Si pensamos de forma profunda, la reforma energética de 2013 del presidente Enrique Peña Nieto establecía el crecimiento de la inversión de privados en el sector energético, bajo la lógica de que el gobierno, en sí, carece de recursos presupuestales para entregar educación y salud, ya no se diga seguridad; Entonces, los recursos escasos debían invertirse prioritariamente en esos sectores y no en energía o en una refinería que pasó de 8 mil millones de dólares a más de 17 mil millones de dólares”, recalcó.

TE PUEDE INTERESAR: Definen motines, extorsiones, enfrentamientos, desapariciones y ataques directos al 2023 en México

SECTOR ELÉCTRICO TAMBIÉN PRESENTA REZAGO EN PRESUPUESTO

En este contexto, el sector de electricidad también se encuentra rezagado, con una inversión física presupuestaria de 31 mil 845 millones de pesos durante el mismo período. Esta cifra representa tan solo una décima parte de lo invertido en hidrocarburos, a pesar de que el país enfrenta una creciente demanda de energía eléctrica.

Los expertos en el campo eléctrico, como Víctor Ramírez de P21Energía, expresan preocupaciones sobre la falta de inversión, que ha llevado a problemas de capacidad de generación y a una infraestructura insuficiente para satisfacer las necesidades actuales.

“Están metiendo completamente todo en Pemex, mientras que en electricidad es poca la inversión. De hecho, se está creando una crisis porque no hay capacidad de generación. El Estado tiene relativamente pocos proyectos y en los que se están desarrollando no estamos seguros de que vayan a tener combustible, no tienen certeza de tener gas natural”, apuntó.

Casiopea Ramírez, de Fresh Energy Consulting, destaca el impacto negativo de la política energética actual en el crecimiento del sector eléctrico, afectando tanto a consumidores como generadores.

“Como resultado de la política energética de esta administración, el crecimiento del sector eléctrico se paralizó por completo. En el último año, la instalación de nuevas centrales creció solo 1% contra 7% anual, con una participación activa de la IP”, dijo.

“Esto afecta tanto a consumidores como generadores, pues ahora cualquier usuario de la red tiene que pagar y construir esa infraestructura, ya que el presupuesto asignado a CFE no es suficiente, además de que no lo ejecuta a tiempo, pues las obras para expandir la red tienen un retraso acumulado de siete años”

Con información de EL UNIVERSAL