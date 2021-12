¡Hijos de su PM!... conductor abandona a perrito en pleno Viaducto de CDMX (video)

El video fue grabado por otro conductor quien no pudo dar alcance al vehículo de los dueños, un Platina gris.

“Estos cabrones acaban de bajar al perro, no mames me les voy a cerrar, vean al pobre perro, hijos de su pinche madre y vean al perrito, ahí viene, que poca madre, me les voy a cerrar, se están pasando de lanza”, expresó el conductor mientras detuvo su marcha al cambiar el semáforo a rojo.

El ciudadano intentó subir al perro en su vehículo pero el can insistía en ubicar a sus dueños por lo que se orilló y pidió ayuda a una joven quien al conocer los sucedido decidió llevarse al perro a su casa.

“Amigos acabo de presenciar el abandono de este perrito, neta súper indignante, me tuve que ir del lugar, una chava se quedó rescatándolo aunque el perro no se dejaba agarrar”, publicó el conductor.

En la Ciudad de México, los actos de abandono se consideran maltrato animal y pueden ser castigado con dos años de cárcel y ser acreedor de una multa que va desde los 13 mil pesos.

La Ley de Protección a los Animales de la CDMX, establece en su artículo 24 los actos de crueldad y maltrato contra los animales, los cuales son:

- Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al desatenderlos por periodos prolongados en bienes de propiedad de particulares.

- Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal.

- Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia grave.

- No brindar atención médico veterinaria cuando lo requieran.

- Amarrar o encadenar animales permanentemente.

- Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde con su especie, que cause o pueda causar daño a un animal.

Estos actos de crueldad animal se establecen en el Código Penal de la Ciudad de México como un delito. Según los artículos 350 Bis y 350 Ter de ese ordenamiento se castigan:

- Con seis meses a dos años de prisión y de 50 a 100 días multas: a quien realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal.

- La pena se incrementará en una mitad si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, entendiéndose por este al animal, al organismo vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre.

- Con dos a cuatro años de prisión y de 200 a 400 días multa: a quien cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal provocándole la muerte

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México ocupa el tercer lugar en maltrato animal en el mundo y el primero en la región de Latinoamérica, ya que 7 de cada 10 animales sufren maltratos y 70 por ciento de los perros se encuentran en situación de calle.