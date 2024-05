INAI defiende investigación sobre vulneración de datos de Casar

Por su parte, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, justificó la difusión del expediente del suicidio del exesposo de Casar y el otorgamiento de una pensión vitalicia a la analista, con el criterio que el INAI ha seguido en casos de corrupción, en los que el Pleno ha ordenado la entrega de información.

Alcalá sostuvo que si bien el INAI ha seguido ese criterio para desclasificar información, primero tendría que haberse dado una ponderación de derechos para determinar si el interés público era superior al derecho de mantener la reserva, procedimiento que no ocurrió en este caso.

“La única forma en la que se puede ponderar un derecho, un dato personal que también es un derecho fundamental versus este tema de corrupción es la potestad que ejercemos nosotros como organismos garantes cuando estamos analizando un caso en particular es que aplicamos una prueba de interés público, no es tergiversar y queremos ser muy claros en esa situación, no nos estamos contradiciendo”, explicó.

La comisionada Blanca Lilia Ibarra dijo que no es la primera vez que el INAI inicia una investigación de oficio y que siempre lo ha hecho con base en sus atribuciones legales.

“El INAI trabaja con base a las facultades constitucionales que tiene y ciertamente esto puede representar incomodidad para algunas autoridades que se resisten a atender lo que está establecido en la ley”, señaló.

Con información de Reforma