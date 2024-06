Insiste AMLO a ministros acepten la importancia de reforma al Poder Judicial

“Y yo creo que lo van a aceptar, magistrados, jueces, y si hay debate y si se enteran bien y se quitan el temor que les han infundido que no van a tener libertad y que van a formar parte de un régimen autoritario, totalitario, dictatorial, no pues entonces nadie aceptaría, porque nadie quiere eso, al contrario es lo opuesto es la democracia”, dijo el Presidente.

“Hay que convencer, no imponer, hay que argumentar, porque algunos ministros, mujeres y hombres, tienen que aceptar de que es importante la reforma” , mencionó.

En la conferencia matutina señaló que para tratar este asunto se debe puntualizar que la prioridad es la argumentación y que en esta reforma se debe “convencer, no imponer”.

ARREMETE CONTRA LA DEA

En su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), después de que emitiera su opinión sobre la reforma al Poder Judicial.

La DEA alertó que el narcotráfico podría promover a sus propios jueces en caso de que se defina que la selección de magistrados sea mediante el voto popular.

“Con todo respeto quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos, quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros, es como si yo doy una opinión sobre porque no informan la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna después de que llevan tanto tiempo dando largas, no me corresponde meterme en eso”, dijo el mandatario.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo pidió a la agencia del Gobierno de los Estados Unidos que sea “más respetuoso” en cuanto a las políticas de México.

“Entonces nada más que sean más prudentes, más respetuosos y lo decimos en buen plan, como cuates”, expresó en la conferencia matutina.