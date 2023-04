¿A qué se debe que los crímenes de odio aumenten en Estados Unidos en tiempos electorales?

Hasta ahora, en lo que va de año, se han reportado cerca de 42 ataques con armas de fuego en las escuelas del país, mismas que han provocado 17 fallecimientos y 32 heridos, según cifras de la organización Everytown for Gun Safety . El último tiroteo sucedió en el colegio The Covenant en Nashville enTennessee, dejando seis personas muertas, tres de ellas eran menores de edad.

Para la ONG Kaiser Family Fundation “enseñar seguridad ante las armas a una niña de 6 años en una casa en la que no hay armas y donde no hay nadie cerca que tenga armas no tiene sentido. ¿Seguridad es saber cómo manejar un arma? No”.

Con información de la Agencia EFE.