A un año del inicio de la guerra de Israel en la Franja de Gaza, el 53 % de los israelíes apoya poner fin al conflicto militar

Entre las razones argumentadas para no acabar el conflicto, de nuevo un 53 % dio como motivo que los combates ponen en peligro la vida de los 101 rehenes que siguen en manos de Hamás, seguido de un 16 % que considera que cerrar este frente permitiría al Ejército israelí concentrarse en la guerra en el Líbano .

Del total de la muestra (800 personas entrevistadas en hebreo y 200 en árabe vía telefónica y por internet entre el 15 y el 19 de septiembre), el 36 % dijo, por el contrario, que no es el momento de terminar la guerra .

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes en una reunión especial del Gobierno, en el aniversario de los ataques de Hamás, que Israel se encuentra inmersa en una “ guerra de resurrección para garantizar que el 7 de octubre no vuelva a suceder ”.

Otra de las cuestiones planteadas es si la población palestina “tiene derecho a un Estado propio ”, a lo que el 61 % de los judíos respondió que no, mientras que el 89 % de los árabes israelíes dijo que “ciertamente sí”.

Sumándoles las milicias palestinas de Cisjordania y a Hamás en Gaza, todos suman los siete frentes a los que alude Netanyahu.

En Cisjordania, concretamente, se ha producido una escalada de la violencia y las redadas israelíes, que ya dejan más de 400 palestinos muertos en el territorio ocupado.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Netanyahu reafirmó que Israel pondrá fin a la guerra solo cuando complete sus objetivos: acabar con Hamás, devolver a los israelíes desplazados a sus hogares -más de 60,000 en el norte y unos 15,000 en el sur-, recuperar a los 97 rehenes que siguen en Gaza y “frustrar cualquier amenaza futura” de la Franja al país.

Además, el primer ministro participó este lunes en un acto en conmemoración de los caídos de la ciudad de Jerusalén en el ataque, donde dijo que los israelíes se levantaron como “una nación de lobos” en respuesta.

En total, 87 ciudadanos de Jerusalén murieron en los ataques, según informó la oficina del mandatario, sin especificar cuántos eran militares y cuántos civiles.

“Nuestros héroes cayeron en defensa de la patria. Pasamos por una terrible masacre hace un año y nos levantamos como pueblo, como leones”, dijo durante el acto, celebrado en un monumento en honor a los caídos en Jerusalén.

“Estamos cambiando la realidad en nuestra región”, aseguró, un mantra que el mandatario repite desde que Israel lanzó su ofensiva contra Gaza, que ya deja casi 42,000 muertos en un año.

Netanyahu reiteró este lunes en la ceremonia del Estado hebrero del primer aniversario del 7 de octubre que “seguirá luchando” en la Franja de Gaza mientras sigan quedando rehenes en manos de Hamás.

“Mientras el enemigo amenace nuestra existencia y la paz de nuestro país, continuaremos luchando. No renunciaremos a ninguno de ellos (de los rehenes). No voy a renunciar mientras nuestros ciudadanos no regresen a sus hogares de manera segura, continuaremos luchando”, dijo en un vídeo mensaje grabado.