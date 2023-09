Abuso sexual infantil, Apple se debate entre la seguridad y la privacidad en su intención de monitorearlo

Varios gobiernos de todas partes del mundo están presionando a Apple para que tome medidas. El año pasado, el comisionado de seguridad electrónica en Australia publicó un informe en el que criticaba a Apple y a Microsoft por no hacer más para vigilar de manera proactiva sus servicios en busca de material abusivo.

En Estados Unidos, Apple presentó 160 informes en 2021 al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, un centro de información designado a nivel federal para el material abusivo. Google realizó 875,783 informes, mientras que Facebook generó 22 millones. Estos informes no siempre reflejan el material realmente abusivo; a algunos padres se les suspendieron sus cuentas de Google y fueron denunciados a la policía por imágenes de sus hijos que no eran de índole criminal. c.2023 The New York Times Company.

Por Tripp Mickle, The New York Times.