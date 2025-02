Advierte el CPJ que el desprestigio a la prensa de Trump afecta a la confianza en los medios

NUEVA YORK- “Sabemos que cuando los líderes desprestigian a los medios de comunicación en su conjunto eso repercute en la confianza de la gente en ellos; aumenta el acoso en línea que sufrimos por parte del público y a menudo se observa un repunte en el uso de las leyes para perseguir a los periodistas”, señala en una entrevista telefónica.

De esta forma, incide, cuando el mandatario “acusa a todos los periodistas de enemigos públicos, repercute en todos los medios de comunicación, incluidos, sobre todo, los medios locales” y los profesionales independientes (o “freelancers”), que son mucho más vulnerables.

La campaña del republicano contra el sector informativo se materializa en decisiones como la de prohibir a la agencia de noticias de EE.UU. Associated Press (AP) a entrar en el Despacho Oval y en el avión presidencial Air Force One por no ajustarse a su decisión de renombrar el golfo de México como golfo de América.

Al respecto, Ginsberg considera que esta prohibición es “extremadamente preocupante”: “Si el gobierno impide a los medios de comunicación informar de lo que hace, si les castiga por decir y hacer cosas simplemente porque al gobierno no le gustan... esta es la ruta a seguir para la autocracia”.

Según la CEO, este “castigo por informar sobre los hechos es extremadamente preocupante”, puesto que “el papel de la prensa es poder informar libre e independientemente de lo que hace el gobierno”.