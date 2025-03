Reconoce Sheinbaum fallas en la plataforma de personas desaparecidas

CDMX.- En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la plataforma de personas desaparecidas está presentando problemas y que no está actualizada.

La mandataria respondió a las críticas que han realizado los colectivos de búsqueda de personas desparecidas por las fallas que está experimentando esta plataforma.

“Hay una crítica ahí, dicen que no hay nada nuevo y que ya está, no, el objetivo es fortalecerlo porque mucho de lo que está ahí, la propia plataforma no está actualizada y hay muchos problemas relacionados con ella”, apuntó la mandataria.

“El objetivo es que las Fiscalías estatales contribuyan con este esquema a la Fiscalía General de la República y todas las Comisiones de Búsqueda de los estados. Entonces, son fortalecer los mecanismos y nuevos mecanismos que estamos planteando”, explicó.

Estas críticas ocurren luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentara una serie de acciones para responder a la crisis y protestas de familias tras el hallazgo de un presunto campo de exterminio en un rancho de Teuchitlán, Jalisco.

Entre estos anunción destacaron cambios a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada para crear una “base única de información forense” que obtenga datos de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), además de una nueva “plataforma federal de identificación humana”.