Aumentan los ataques a concesionarios Tesla ante el papel destacado de Musk en el gobierno de Trump

Los ataques a propiedades que llevan el logo de la empresa de automóviles eléctricos de Elon Musk están proliferando dentro y fuera de Estados Unidos. Aunque no se han reportado lesiones, los concesionarios de Tesla, los estacionamientos de vehículos, las estaciones de carga y los automóviles de propiedad privada han sido blanco de estos ataques.

“La declaración mencionaba el envío de un mensaje basado en estas creencias”, escribió el agente.

Varios de los incidentes más prominentes se han reportado en ciudades de tendencia izquierdista en el Noroeste de la costa del Pacífico, como Portland, Oregón, y Seattle, donde el sentimiento antiTrump y antiMusk es alto.

Un hombre de Oregón enfrenta cargos tras supuestamente lanzar varias bombas molotov a una tienda de Tesla en Salem, y luego regresar otro día y disparar a las ventanas. En el suburbio de Tigard, en Portland, se dispararon más de una docena de balas a un concesionario de Tesla la semana pasada que causaron daños en vehículos y ventanas, siendo esta la segunda vez en una semana que la tienda fue blanco de ataques.

Cuatro Cybertrucks fueron incendiados en un estacionamiento de Tesla en Seattle a principios de este mes. El viernes, testigos informaron que un hombre vertió gasolina sobre un Tesla Model S desocupado y provocó un incendio en una calle de Seattle.

En Las Vegas, varios vehículos de Tesla fueron incendiados en la madrugada del martes frente a un centro de servicio de Tesla, donde también se pintó la palabra “resistan” en rojo sobre las puertas principales del edificio. Las autoridades dijeron que al menos una persona lanzó bombas molotov, dispositivos incendiarios rudimentarios llenos de gasolina u otro líquido inflamable, e hizo varios disparos hacia los vehículos.

“¿Fue esto terrorismo? ¿Fue otra cosa? Ciertamente tiene algunas de las características que podríamos pensar,la escritura en la pared, una posible intención política, un acto de violencia”, dijo Spencer Evans, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Las Vegas, en una conferencia de prensa. “Ninguno de esos factores nos pasa desapercibido”.

TESLA SE CONVIERTE EN UN BLAMCO PARA LA IZQUIERDA

Tesla fue una vez la favorita de la izquierda. La empresa, que salió adelante con ayuda de un préstamo federal de 465 millones de dólares durante el gobierno de Obama, popularizó los vehículos eléctricos y demostró, a pesar de su reputación inicial, que no tenían que ser pequeños, anticuados, poco potentes y limitados en autonomía.

Sin embargo, más recientemente Musk se ha aliado con la derecha. Compró la red social Twitter, la renombró X y eliminó restricciones que habían enfurecido a los conservadores. Se estima que gastó 250 millones de dólares para impulsar la campaña de Trump en 2024, convirtiéndose en su mayor benefactor.

Musk continúa dirigiendo Tesla, así como X y el fabricante de cohetes SpaceX, mientras actúa como asesor de Trump.

Las acciones de Tesla duplicaron su valor en las semanas posteriores a la elección de Trump, pero desde entonces han perdido todas esas ganancias.

Trump dio un impulso a la empresa cuando convirtió el acceso a la Casa Blanca en una exhibición de vehículos eléctricos. El presidente promovió los vehículos y dijo que compraría un Model S de 80,000 dólares, dejando de lado sus duras críticas pasadas a los vehículos eléctricos.

Tesla no respondió a una solicitud de comentarios. Musk abordó brevemente el vandalismo el lunes durante una aparición en el podcast del senador Ted Cruz, diciendo que “al menos parte de esto está organizado y financiado” por “organizaciones de izquierda en Estados Unidos, financiadas por multimillonarios de izquierda, básicamente”.

“Este nivel de violencia es una locura y profundamente incorrecto”, escribió Musk el martes en X, al compartir un video de varios modelos Tesla en llamas en Las Vegas. “Tesla sólo fabrica automóviles eléctricos y no ha hecho nada para merecer estos ataques malvados”.

El grupo progresista Indivisible, que publicó una guía para que los simpatizantes organizaran protestas tituladas “Musk o nosotros” en todo el país, dijo en un comunicado que toda su orientación está disponible de forma pública y “fomenta explícitamente la protesta pacífica y condena cualquier acto de violencia o vandalismo”.

Algunos propietarios de Tesla han recurrido a calcomanías burlonas en los parachoques para distanciarse del nuevo estigma de sus vehículos y quizás disuadir a posibles vándalos. Dicen cosas como “Compré esto antes de que supiéramos que Elon estaba loco” o “Solo quería un auto eléctrico. Lo siento, chicos”.

Los precios de los Cybertrucks usados, el producto más distintivo de Tesla, han caído casi un 8% desde que Trump asumió el cargo, según CarGurus, que agrega listados de vehículos de segunda mano. El mercado en su conjunto se mantuvo estable durante este período.

LA CASA BLANCA PROMETE UNA REPRESIÓN

La Casa Blanca ha respaldado a Musk, el miembro más destacado del gobierno y un donante clave a comités que promueven los intereses políticos de Trump. Trump ha dicho que el vandalismo a Tesla equivale a “terrorismo interno”, y ha amenazado con represalias, advirtiendo que aquellos que atacan a la empresa “van a pasar por un infierno”.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo que había abierto una investigación “para ver cómo se está financiando esto, quién está detrás de esto”.

“Si va a tocar un Tesla, ir a un concesionario, hacer algo, más le vale tener cuidado porque vamos a ir a por usted”, dijo Bondi el viernes en Fox Business Network. En un comunicado el martes, prometió “continuar las investigaciones que impongan severas consecuencias”, incluso para “aquellos que operan tras bambalinas para coordinar y financiar estos crímenes”.

Colin Clarke, un investigador veterano en el Soufan Center, dijo que la violencia política de izquierda tiende a dirigirse a la propiedad en lugar de a las personas. Él considera que el aumento de los grupos neonazis supone una amenaza de seguridad mayor en este momento.

“No es el tipo de acto que priorizaría”, dijo Clarke. “No en este momento en comparación con todas las otras amenazas que existen”.

Theresa Ramsdell es la presidenta del grupo Propietarios de Tesla del estado de Washington, un club para entusiastas de Tesla. Ella y su esposo poseen tres de ellos.

“Odien a Elon y a Trump todo lo que quieran, está bien, es su elección”, dijo. “No justifica arruinar la propiedad de alguien, vandalizarla, destruirla, prenderle fuego. Hay otras formas de hacer que su voz sea escuchada que son más efectivas”.

Recientemente, alguien pegó una calcomanía de “no a Elon” en la puerta trasera de su Cybertruck, pero ella dijo que no tiene intención de dejar de conducir sus Teslas. Otros miembros del club han adoptado una opinión similar, dijo.

“Me encanta mi auto. Es el auto más seguro”, dijo Ramsdell. “No voy a dejar que otra persona me juzgue por el auto que conduzco”.

Por Jonathan J. Cooper y Gene Johnson, The Associated Press.