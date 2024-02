Advierte EU que reaccionará en cualquier momento por el ataque a base con dron, sin sus aliados

De forma individual, sin sus socios internacionales, es como Estados Unidos dará una eventual respuesta al ataque contra sus tropas que mató a tres militares el domingo en Jordania.

“La respuesta estadounidense, cuando tenga lugar, será unilateral. No será una suerte de ejercicio conjunto”, apuntó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa.

Estados Unidos ha prometido que responderá al ataque del domingo, pero todavía no ha adelantado muchos detalles de la forma en la que tendrá lugar. El presidente estadounidense, Joe Biden, se limitó a decir el martes que ya ha decidido cómo lo hará.

Ese ataque hirió además a 40 personas y Washington responsabiliza en última a instancia a Irán. Aunque ha sido reivindicado por la Resistencia Islámica en Irak, el Pentágono afirma que hay indicios de que fue orquestado por Kataib Hizbulá.

“Responderemos de forma acorde a nuestros propios términos y calendario”, añadió este miércoles Kirby.

Kataib Hizbulá anunció el martes su decisión de suspender sus operaciones militares contra posiciones de Estados Unidos en Oriente Medio y de seguir defendiendo al pueblo de Gaza “de otras maneras”, que no fueron especificadas.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional reiteró este miércoles la necesidad de tomarse con cautela esa afirmación, y dejó claro que esa milicia proiraní “no es el único grupo que ha estado atacando” a Estados Unidos.

“Solo porque no haya pasado nada en las últimas 48 horas no significa que no vayan a hacer nada”, recalcó Kirby, dejando clara también la intención de Washington de no provocar una escalada regional del conflicto.

El ataque del domingo tuvo lugar en Jordania, cerca de la frontera con Siria, pero la tensión también es creciente en el Mar Rojo, con los ataques de los hutíes del Yemen en represalia por la ofensiva que Israel lanzó sobre la Franja de Gaza después del ataque del grupo palestino Hamas el 7 de octubre.