“ El cambio climático y el desarrollo económico están entrelazados, no hay duda. Lo veo como un tema claro, presente y urgente. No es algo a lo que no podamos prestar atención” , expresó el hasta ahora vicepresidente del fondo General Atlantic.

En tanto que The New York Times resalta que todavía tiene presente su pasado como inmigrante antes de que lograra obtener la ciudadanía estadounidense; según el diario, no obstante no tuvo problemas económicos cuando arribó al país, Banga aún rememora las dificultades de no poder comprar un teléfono debido a que no tenía un historial crediticio.