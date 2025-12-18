Alerta Zelenski que Ucrania tendrá ‘un gran problema’ si la UE no destina los activos rusos congelados al país

BRUSELAS- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este jueves a su llegada al Consejo Europeo que Kiev se verá en “un gran problema” si la UE rechaza utilizar los activos rusos congelados en su jurisdicción para dar más fondos a Ucrania, y aseguró que esa medida les daría más fuerza en las actuales negociaciones con Rusia.

“Hablaré con todos los líderes, presentaré nuestros argumentos, y de verdad espero que podamos obtener una decisión positiva. Sin ella Ucrania estará en un gran problema”, declaró el presidente ucraniano antes de la reunión en Bruselas.

La oposición de Bélgica dificulta lograr un consenso para que, como pretende Bruselas, se puedan usar esos activos para conceder a Ucrania un préstamo sin intereses de 90 mil millones de euros entre 2026 y 2027, que cubriría casi dos tercios de los 136 mil millones en ayuda militar y financiera que necesitará en ese periodo.

En caso de no recibir esos fondos el próximo abril, Ucrania “se verá obligada a reducir significativamente su producción de drones y otras medidas defensivas”, dijo Zelenski en una rueda de prensa tras participar en el inicio de la cumbre.

ÚTIL EN LAS NEGOCIACIONES

El mandatario ucraniano también destacó la importancia de que salga adelante el plan europeo con vistas a ”que Rusia no use estos activos como palanca” en los contactos actuales para una eventual paz.

Ucrania “tendrá más confianza en las negociaciones si tenemos este instrumento”, afirmó.

“En este momento queremos retirar de la mesa todo lo que sea posible y centrarnos en lo que sea efectivo para detener a (Vladímir) Putin. Si no hay cuestiones sobre financiación, podremos centrarnos en cuestiones sobre el Donbás”, dijo.