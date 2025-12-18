Alerta Zelenski que Ucrania tendrá ‘un gran problema’ si la UE no destina los activos rusos congelados al país
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Debido a la oposición de Bélgica no se ha logrado llegar a un consenso
BRUSELAS- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este jueves a su llegada al Consejo Europeo que Kiev se verá en “un gran problema” si la UE rechaza utilizar los activos rusos congelados en su jurisdicción para dar más fondos a Ucrania, y aseguró que esa medida les daría más fuerza en las actuales negociaciones con Rusia.
“Hablaré con todos los líderes, presentaré nuestros argumentos, y de verdad espero que podamos obtener una decisión positiva. Sin ella Ucrania estará en un gran problema”, declaró el presidente ucraniano antes de la reunión en Bruselas.
TE PUEDE INTERESAR: Revelan que Trump cree que Putin quiere toda Ucrania
La oposición de Bélgica dificulta lograr un consenso para que, como pretende Bruselas, se puedan usar esos activos para conceder a Ucrania un préstamo sin intereses de 90 mil millones de euros entre 2026 y 2027, que cubriría casi dos tercios de los 136 mil millones en ayuda militar y financiera que necesitará en ese periodo.
En caso de no recibir esos fondos el próximo abril, Ucrania “se verá obligada a reducir significativamente su producción de drones y otras medidas defensivas”, dijo Zelenski en una rueda de prensa tras participar en el inicio de la cumbre.
ÚTIL EN LAS NEGOCIACIONES
El mandatario ucraniano también destacó la importancia de que salga adelante el plan europeo con vistas a ”que Rusia no use estos activos como palanca” en los contactos actuales para una eventual paz.
Ucrania “tendrá más confianza en las negociaciones si tenemos este instrumento”, afirmó.
“En este momento queremos retirar de la mesa todo lo que sea posible y centrarnos en lo que sea efectivo para detener a (Vladímir) Putin. Si no hay cuestiones sobre financiación, podremos centrarnos en cuestiones sobre el Donbás”, dijo.
“Realmente no queremos que sea un instrumento que después quede en manos de los rusos”, dijo sobre el dinero inmovilizado bajo el régimen de sanciones que aplica la UE.
Zelenski señaló, además, que lo que decida este jueves la UE “influenciará a otros países” del G7 que también custodian activos rusos inmovilizados, al ser preguntado sobre la opción de que Japón o Estados Unidos tomen medidas similares sobre esos fondos.
El principal obstáculo para que la UE apruebe ese plan es el veto de Bélgica, que alberga a la firma Euroclear donde se custodian la mayor parte de los activos rusos inmovilizados y que teme represalias económicas y judiciales por parte de Moscú en el futuro.
Por otra parte, señaló que una futura adhesión a la UE sería «una garantía de seguridad«, no solo económica, sino también “política y económica”, y que espera recibir un compromiso en este sentido en un eventual acuerdo de paz.
Añadió en ese sentido que contar con la fecha concreta para que se formalice su ingreso en el bloque europeo «sería muy importante» para el futuro de Ucrania.
BÉLGICA EXIGE GARANTÍAS
Bélgica concentra la mayor cantidad de activos rusos y exige garantías de que no será abandonada a su suerte en caso de repercusiones financieras y jurídicas por una medida sin precedentes que los rusos podrían recurrir.
A las reticencias de Bélgica se han sumado países como Italia, Bulgaria o Malta, que también prefieren otras opciones para seguir financiando a Ucrania.
Según declararon el canciller alemán, Friedrich Merz, y la responsable de política exterior de la UE, Kaja Kallas, las posibilidades de que se apruebe esta medida son de un 50 %.
Aunque para aprobar la decisión no se requiere unanimidad y es suficiente con una mayoría cualificada de 15 países que representen un mínimo del 65% de la población de la UE, muchos Estados miembros no están dispuestos a imponerle a Bélgica una decisión con la que no esté conforme.
Para poder seguir manteniendo a flote a Kiev, la Comisión Europea ha propuesto como alternativa al uso de los activos rusos emitir más deuda, una fórmula a la que son reacios países como Alemania que sí apoyan préstamos con los activos congelados rusos.