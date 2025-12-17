Revelan que Trump cree que Putin quiere toda Ucrania

Donald Trump cree que el dictador ruso Vladimir Putin quiere mucho más de lo que está sobre la mesa en las conversaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, según la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

«Los expertos creen que si pudiera conseguir el resto de Donetsk, Putin estaría contento», declaró Wiles a Vanity Fair en agosto, según un informe publicado el martes. «Donald Trump cree que quiere todo el país».

El equipo de Trump ha estado presionando a Ucrania para que ceda parte de la región del Donbás, un punto clave en las conversaciones, y ahora intenta convencer a Rusia del plan de paz. Moscú aún no ha aceptado estos términos y Ucrania se resiste a ceder territorio sin garantías de seguridad de Estados Unidos.

Trump lleva meses convencido de que Putin está empeñado en apoderarse de toda Ucrania con su guerra que dura allí casi cuatro años, en desacuerdo con los asesores que creían que darle la región más oriental de Ucrania sería suficiente, señaló Wiles.

Un alto funcionario estadounidense declaró al Post lo mismo a finales del mes pasado, justo cuando comenzaba el último plan de paz de EE. UU. Al preguntársele qué concesiones tendría que hacer Rusia en un acuerdo de paz, la fuente respondió que simplemente se trataba de lograr que Rusia aceptara que no puede apoderarse de toda Ucrania.

“Mira, todo el mundo sabe que Vladimir Putin quiere apoderarse de todo el país”, dijo el funcionario sobre el dictador ruso. “Ese ha sido su objetivo desde hace mucho tiempo. Es algo que ha dejado muy claro. El presidente lo sabe muy bien”.

Trump no está solo, según el informe de Vanity Fair. El secretario de Estado, Marco Rubio, sospechaba de forma similar —al menos en octubre— que ni siquiera un acuerdo maximalista que cediera partes del Donbás que Rusia no ha podido conquistar en más de 11 años de guerra en esa región sería suficiente para detener a Putin.

“Hay ofertas sobre la mesa ahora mismo para detener básicamente esta guerra en sus líneas de contacto actuales, ¿de acuerdo?”, declaró Rubio a Vanity Fair. “Que incluyen partes sustanciales del territorio ucraniano, incluida Crimea, que controlan desde 2014. Y los rusos siguen rechazándolas”.

“Y entonces... uno empieza a preguntarse, bueno, tal vez lo que este tipo quiere es el país entero”, añadió.

Aunque otros funcionarios estadounidenses afirmaron el lunes que creían que Rusia aceptaría el plan de paz de 20 puntos que han estado elaborando con Ucrania , el propio Kremlin no ha dicho que aprobaría el plan.

La reacción a los comentarios de Wiles ha sido dura: algunos expertos en política exterior y defensores de Ucrania se preguntan por qué los expertos creerían que Putin dejaría de luchar si sólo Ucrania capitula en la parte oriental de su país.

“ @realDonaldTrump tiene razón. Debería liderar e impulsar a los europeos a reconstruir y comprar armas estadounidenses para Ucrania para mantener la posición, a la vez que refuerza el frente oriental de la OTAN para disuadir nuevas agresiones”, publicó Rebeccah Heinrichs, investigadora del Instituto Hudson y analista de política exterior, en X. “Y aplastar aún más económicamente a Rusia mientras apoya la interdicción europea de la flota en la sombra”.

El conflicto le está costando a Moscú aproximadamente 7.000 vidas rusas por día mientras su economía se desangra.

¡Dios mío! ¿Qué dicen los “expertos” de que Putin se conformaría solo con Donetsk?, escribió Meaghan Mobbs, presidenta de la Fundación Weatherman de RT, hija del enviado especial del presidente, el general Keith Kellogg. “El presidente tiene toda la razón: Putin sí quiere todo el país”.

“¿Cuáles de sus asesores o ‘expertos’ están socavando los instintos del POTUS y manejando su propia política exterior a sus espaldas?”, añadió en X.

Aún así, altos funcionarios estadounidenses se mostraron optimistas en una llamada con periodistas el lunes, durante la cual dijeron que el objetivo de Trump con el plan de paz es llegar a “una conclusión a este conflicto que realmente impida que los rusos avancen hacia el oeste”.

“Con el presidente Bush, Rusia se desplaza hacia el oeste. Con el presidente Obama, Rusia se desplaza hacia el oeste. Con el presidente Biden, Rusia se desplaza hacia el oeste”, declaró un funcionario . “El presidente Trump realmente quiere que esto sea un acuerdo que ponga fin a eso para siempre”.