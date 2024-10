Alexei Navalny siempre supo que moriría; las memorias póstumas del disidente ruso

En la primera noche que Alexei Navalny pasó en una celda de prisión, tras ser arrestado en un aeropuerto de Moscú a principios de 2021, durmió como un bebé.

“Uno podría pensar que estaría caminando de un lado a otro entre esas cuatro paredes y que no podría establecerse”, escribe el difunto activista en sus memorias póstumas, “Patriot” (Knopf), que ya se publican. Pero en lugar de eso, sintió una extraña sensación de alivio.

“No tenía ninguna duda de que pasaría los próximos cinco años en prisión”, escribe Navalny. “Mi futuro estaba predeterminado y claro. No habría sorpresas”.

Ya había sido un año de demasiadas sorpresas para uno de los críticos más abiertos de Vladimir Putin. (En el libro, elaborado a partir de entradas de diario antes y después de su muerte junto con sus publicaciones en las redes sociales, Navalny describe al presidente ruso como un “enano vengativo” y un “viejo que acepta sobornos”). Cinco meses antes, Navalny casi había muerto durante un vuelo de Siberia a Moscú, después de ser envenenado con un agente nervioso.

Navalny se dio cuenta de que algo andaba mal mientras veía un episodio de “Rick and Morty” en su computadora portátil, escribe. Pasó los siguientes 18 días en coma y despertó en un hospital en Alemania. Aunque tuvo suerte de haber sobrevivido, eso no lo disuadió de su campaña contra Putin. Después de todo, no era el primer intento de acabar con su vida. Ya había sido atacado con sustancias químicas misteriosas antes: una vez en 2017 , cuando quedó temporalmente ciego del ojo derecho por una sustancia verde, y otra vez en 2019 mientras estaba en un hospital de la prisión.

A pesar de los enormes riesgos, siguió “obsesionado con la idea de regresar a Moscú lo más rápido posible”, escribe. “Putin está loco, pero no será tan loco como para provocar un incidente grave arrestándome en el aeropuerto”.

Navalny se equivocó; Putin estaba loco. Y, además, uno de los agentes que lo arrestaron le resultó extrañamente familiar. Aunque llevaba una mascarilla (esto fue en medio de la pandemia), Navalny podría haber jurado que se parecía exactamente a Ivan Vladimirovich Osipov, uno de los cuatro agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia que sospechaba que lo habían envenenado.

“Tiene exactamente la misma cara redonda, las mismas bolsas bajo los ojos y, lo más importante, una mata de pelo canoso en la frente”, escribe Navalny. No estaba seguro, pero parecía algo que Putin haría, solo para irritar a Navalny.

Durante los dos años y medio siguientes, Navalny tuvo que hacer frente a un número cada vez mayor de acusaciones falsas, desde violación de la libertad condicional hasta malversación de fondos y difamación contra un veterano de la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 2023, como último clavo en su ataúd, fue condenado a 19 años de prisión por extremismo. Pero su único delito fue atreverse a cuestionar la autoridad absoluta de Putin.

Navalny nunca se propuso convertirse en el rostro público de la batalla contra el autoritarismo ruso, y mucho menos en un mártir. En un principio, había planeado estudiar derecho, pero se inclinó por el activismo, primero atacando a las compañías petroleras y gasísticas corruptas, antes de centrar su atención en el Kremlin. Fundó la Fundación Anticorrupción (ACF) en 2011 y publicó vídeos muy populares en YouTube que pretendían contar la verdad sobre la banda de “ladrones y estafadores” de Putin.

Navalny estaba particularmente disgustado con la nostalgia por los días de gloria de la URSS, un sentimiento que estaba arraigado en la cosmovisión de Putin. (“Seremos tan respetados y temidos como la URSS”, era el lema no oficial de Putin). “Pensé que era ridículo y estaba seguro de que no funcionaría, pero estaba equivocado”, escribe Navalny.

Navalny no compartía esa nostalgia. De hecho, su recuerdo más duradero de la infancia fue el de intentar (sin siempre conseguirlo) conseguir leche para su hermano pequeño. “Todos los días, después de la escuela, iba a la tienda y esperaba en la cola durante al menos cuarenta minutos para comprar esa maldita leche”, escribe, añadiendo que a menudo volvía a casa con las manos vacías. “Un Estado incapaz de producir suficiente leche para sus ciudadanos no merece mi nostalgia”.

No se anda con rodeos cuando habla de Putin, insistiendo en que no sólo está en desacuerdo con el presidente ruso, sino que lo odia activamente. Y no por sus intentos de acabar con la vida de Navalny. “Odio a Putin porque le ha robado a Rusia los últimos veinte años”, escribe.

Putin no se tomó a la ligera las críticas públicas. Navalny y la ACF fueron objeto de cientos de redadas en sus oficinas, con “gente con máscaras negras que cortaban las puertas de sus marcos, registraban por todas partes, confiscaban teléfonos y computadoras”, escribe Navalny. Pero el acoso nunca fue suficiente para desanimarlo.

Navalny recordó una conversación con Boris Nemtsov, otro crítico de Putin, quien le advirtió que el Kremlin “podría matarme fácilmente porque soy un outsider [político]”. Pero Nemtsov se consideraba invulnerable, porque era un ex viceprimer ministro. Una semana después, Nemtsov fue asesinado en el centro de Moscú , a pocos metros del Kremlin.

“Entonces comprendí que todas esas conversaciones sobre quién estaba en peligro y quién estaba a salvo eran inútiles”, escribe Navalny.

Cuando fue encarcelado en 2021, Navalny se encontró con condiciones similares a las de un “campo de concentración de estilo fascista”. El patio de ejercicios tenía apenas 27 escalones alrededor del perímetro. Los médicos tuvieron que tratarlo a través de los huecos de una jaula. Como se consideraba que corría el riesgo de fuga, Navalny se despertaba cada hora “por un hombre con abrigo de pie junto a mi cama”.

Sus peores experiencias fueron en el shtrafnoy izolyator (o SHIZO, para abreviar), una celda de castigo de confinamiento solitario. Navalny era enviado al SHIZO por las infracciones más leves, como “desabrochar regularmente el botón superior de mi uniforme de prisión”, escribe. De los 1.126 días que estuvo encarcelado, 295 los pasó en el SHIZO.

Navalny se mantuvo cuerdo escribiendo en su diario y respondiendo a las cartas de sus admiradores, muchas de las cuales “me hicieron llorar”, escribe. “Una chica de la facultad de medicina de Ekaterimburgo describió maravillosamente sus dudas sobre si asistir o no a la manifestación. Decidió que era aterrador, pero necesario”.

Navalny también recibió numerosas cartas de chicas que “me decían que me habían catalogado como un ‘crush’ en TikTok”, escribe Navalny. Respondía a cada carta, a menudo en una celda a tan solo cinco grados Fahrenheit.

RECLUSIÓN Y MUERTE

El 25 de diciembre de 2023, Navalny fue enviado al “Lobo Polar”, una remota colonia penal del Ártico que alguna vez fue utilizada como gulag durante la era soviética.

El 16 de febrero del año siguiente, murió , supuestamente por “causas naturales”, según las autoridades rusas. Su viuda, Yulia Borisovna Navalnaya, madre de sus dos hijos y quien también se perfila como su sucesora política, está convencida de que, como declaró en YouTube, “Putin mató a mi esposo”.

Navalny predijo su propia muerte. “Pasaré el resto de mi vida en prisión y moriré aquí”, escribió. “No habrá nadie a quien despedirme. Todos los aniversarios se celebrarán sin mí. Nunca veré a mis nietos”.

Pero a pesar de su sombría previsión, Navalny se mantuvo firme en su creencia de que su muerte no sería en vano. “La vida funciona de tal manera que el progreso social y un futuro mejor solo se pueden lograr si un cierto número de personas están dispuestas a pagar el precio de su derecho a tener sus propias creencias”, escribe. “Cuanto más haya, menos tendrá que pagar cada uno”.