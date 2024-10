Donald Trump y JD Vance podrían ser el objetivo de ciberataques chinos, según informes

Por Devlin Barrett, Jonathan Swan y Maggie Haberman

Esta semana llegó información a la campaña de Trump de que los teléfonos de los candidatos republicanos fueron el blanco de un ataque a través de los sistemas de telecomunicaciones estadounidenses.

Hackers chinos, que se cree que se han introducido profundamente en las redes de comunicaciones estadounidenses, fijaron como objetivo la información de los teléfonos utilizados por el expresidente Donald Trump y su compañero de fórmula, el senador por Ohio JD Vance, dijeron el viernes personas familiarizadas con el asunto.

Los investigadores están trabajando para determinar qué datos de las comunicaciones, si es que hay alguno, fueron tomados u observados por la sofisticada penetración en los sistemas de telecomunicaciones, según estas personas, que hablaron bajo condición de anonimato para poder describir un caso de seguridad nacional activo y muy sensible.

El tipo de información sobre los teléfonos utilizados por un candidato presidencial y su compañero de fórmula podría ser una mina de oro para una agencia de inteligencia: a quién llamaron y enviaron mensajes de texto, con qué frecuencia se comunicaron con determinadas personas y durante cuánto tiempo hablaron con ellas podría ser muy valiosa para un adversario como China. Ese tipo de datos sobre las comunicaciones podría ser aún más útil si los hackers pudieran observarlos en tiempo real.

Esta semana, el equipo de campaña de Trump se enteró de que el candidato presidencial republicano y su compañero de fórmula se encontraban entre una serie de personas dentro y fuera del gobierno cuyos números de teléfono habían sido fijados como objetivos a través de la infiltración de los sistemas telefónicos de Verizon, dijeron los funcionarios.

Personas informadas del asunto dijeron que entre los objetivos había demócratas, incluidas figuras destacadas del Capitolio y posiblemente miembros del personal de la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris.

El ataque a las comunicaciones de los candidatos a la presidencia subraya la agresividad, el alcance y la gravedad potencial del hackeo, que los expertos occidentales en ciberseguridad creen que fue ejecutado por un grupo al que han llamado Salt Typhoon. La investigación continúa, pero el FBI y funcionarios de seguridad nacional han señalado que están profundamente preocupados por el alcance potencial de los datos comprometidos y la amplia gama de posibles víctimas.

No estaba claro si los atacantes podrían haber accedido a los mensajes de texto, especialmente a los que fueron enviados a través de canales no cifrados.

Se dijo a los responsables de la campaña de Trump que los hackers aún podrían estar dentro de los sistemas de Verizon, pero que no estaba claro si estaban intentando activamente extraer datos.

Información sobre las comunicaciones de un candidato a la presidencia y a la vicepresidencia —incluso sin el contenido de las llamadas y los mensajes— también podría ayudar a un adversario como China a identificar y seleccionar mejor a personas del círculo de personas allegadas de Trump para operaciones de influencia.

La revelación se produjo en la recta final de una campaña en la que el equipo de Trump también ha sido objetivo de hackers iraníes, quienes han atacado repetidamente a su círculo de personas allegadas con correos electrónicos de “phishing focalizado” que lograron, al menos en parte, acceder a las comunicaciones y documentos de su campaña.

La seguridad en torno al expresidente también se ha reforzado como consecuencia de las amenazas de asesinato de Irán.

Un portavoz de la campaña no se refirió directamente a si los teléfonos utilizados por Trump y Vance habían sido objeto de ciberataques. Pero en una declaración, el portavoz, Steven Cheung, criticó a la Casa Blanca y a la vicepresidenta Kamala Harris y trató de culparles por permitir que un adversario extranjero tuviera como objetivo la campaña.

A principios de este año, funcionarios de seguridad descubrieron la presencia en los sistemas de telecomunicaciones estadounidenses de un grupo de hackeo afiliado a China. Pero solo recientemente los investigadores determinaron que los atacantes tenían como objetivo números de teléfono concretos, dijeron los funcionarios.

La infiltración de los atacantes se extiende más allá de la campaña política de 2024, y se dice que el objetivo son varias personas, según personas familiarizadas con la investigación, lo que sugiere que podría tener implicaciones de gran alcance para la seguridad nacional.

La investigación sobre el alcance del hackeo y los posibles daños a la seguridad nacional se encuentra en sus primeras fases. Es difícil saber si un ataque de este tipo podría vigilar o grabar conversaciones telefónicas, y si los hackers podrían leer o interceptar mensajes de texto, por ejemplo, dependería en gran medida de qué aplicaciones de mensajería utilizaban los objetivos y cómo se movían esos datos por los sistemas de la compañía telefónica.

The Wall Street Journal informó el mes pasado que un ciberataque vinculado al gobierno chino se había infiltrado en algunas redes de proveedores de banda ancha de EE. UU. y podría haber sido capaz de obtener información de los sistemas utilizados por el gobierno federal en las intervenciones telefónicas de la corte de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.

