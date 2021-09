António Guterres advierte que Afganistán vive sus “horas más peligrosas”

Sobre las posibles presiones que Naciones Unidas pueda ejercer frente al Gobierno talibán, Guterres se mostró muy pesimista y aseguró que “ pensar que la ONU puede poner fin un problema que no han logrado solucionar países que mandaron miles de soldados es absurdo ”.

La conferencia organizada hoy por la ONU para recaudar ayuda humanitaria para Afganistán logró de la comunidad internacional promesas de más de mil millones de dólares en asistencia, aunque Naciones Unidas admitió que ésta no podrá brindarse si no trabaja junto a los talibanes.

La ayuda se dirigirá a un Afganistán no sólo sacudido por la violencia, sino por una grave sequía que ya ha dejado en inseguridad alimentaria a un tercio de su población, entre ellos más de un millón de niños que según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sufren de malnutrición severa.

Los mil millones de dólares prometidos hoy por la comunidad internacional (entre ellos 64 millones ofrecidos por Estados Unidos y 23 millones por España) sobrepasan el objetivo inicial de la ONU de cara a la conferencia, fijado en 600 millones de dólares para asistir a once millones de afganos este año.

Maas, cuyas palabras fueron también repetidas por otras delegaciones europeas, subrayó que los talibanes “ deben respetar los derechos humanos y garantizar que Afganistán no es nunca más un lugar desde el que el terrorismo amenace al resto del mundo ”.

A lo largo de la conferencia, ministros de Asuntos Exteriores como el alemán Heiko Maas exigieron que la futura colaboración entre la comunidad internacional y los talibanes “ sea determinada no por lo que dicen sino por lo que hacen ”, en un momento en el que persisten los abusos a los derechos humanos pese a las promesas del nuevo régimen afgano de respetar las libertades fundamentales.

AFGANISTÁN VIVE SUS “HORAS MÁS PELIGROSAS Y NECESITA AYUDA GOBLAL”

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, inauguró hoy la conferencia internacional sobre la situación humanitaria en Afganistán advirtiendo que ese país afronta sus “horas más peligrosas” y necesita más ayuda internacional para superarlas.

“Es el momento de que la comunidad internacional esté con ellos”, subrayó Guterres, quien matizó que incluso antes de que el poder en Afganistán fuera recuperado por los talibanes el país ya experimentaba “una de las peores crisis humanitarias globales”.

El máximo responsable de la ONU señaló que al perenne conflicto en ese país se suma en los últimos meses una grave sequía, la segunda que vive el país en el último lustro, que amenaza con arruinar las cosechas y dejar sin alimentos a millones de afganos ya a finales de mes, con el duro invierno a la vista.

Guterres aclaró que el régimen de facto talibán, aún sin reconocimiento internacional, “ha prometido cooperar para garantizar que se asista al pueblo de Afganistán” y en este sentido pidió que los trabajadores de la ONU y agencias relacionadas puedan seguir trabajando con seguridad en el país “sin acoso ni intimidación”.

El secretario general de la ONU también recordó que las mujeres y niñas de Afganistán “quieren asegurarse de que sus avances no se pierdan, no se les cierren las puertas y no se apaguen sus esperanzas”, con el fin de conservar la “nueva generación de empresarias y mujeres líderes que ha florecido en las últimas dos décadas”.