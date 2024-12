Liverpool, Walmart, Shein, Amazon y más... Profeco revela las tiendas con mejor y peor servicio de envío

¿CUÁLES SON LAS TIENDAS CON EL MEJOR Y PEOR SERVICIO DE ENVÍO?

1. Amazon: La plataforma cumplió con sus plazos de entrega, entregando los pedidos en buen estado y en la fecha establecida. Además, proporcionó información clara y detallada sobre el seguimiento de los envíos. Amazon no cobró por los costos de envío, lo que contribuye a una experiencia de compra positiva para el consumidor.

2. El Palacio de Hierro: En este caso, el proveedor no cumplió con los términos de compra. A pesar de que el pago fue procesado y la compra confirmada, el pedido fue cancelado de manera arbitraria. La notificación de cancelación fue recibida al día siguiente, y el reembolso se procesó hasta cinco días después de la cancelación.

Además, no se proporcionó una fecha estimada de entrega, lo que aumentó la incertidumbre para el comprador. En cuanto a los beneficios adicionales, el proveedor ofreció “Monedas Palacio”, un incentivo para su evento “Noches Palacio”, pero no se garantizó que estos beneficios estuvieran disponibles tras la cancelación del pedido. El costo del envío no fue cobrado.

3. Liverpool: Al igual que Amazon, Liverpool cumplió con la entrega de los pedidos en tiempo y forma, y proporcionó información de seguimiento en todo momento. Los productos llegaron en buen estado, y no hubo cargos por el envío.

4. Mercado Libre: Esta plataforma entregó los productos en buen estado y en los plazos establecidos, con un seguimiento adecuado de los envíos. Sin embargo, uno de los productos adquiridos no coincidió completamente con la descripción y las imágenes mostradas en el sitio web. A pesar de esto, Mercado Libre ofreció un excelente servicio de atención al cliente, facilitando la reclamación del comprador. Los costos de envío fueron gratuitos.