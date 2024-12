Responde Ángela Aguilar a sus haters: ‘No me tengo que esconder para caerles bien’

El 2024 trajo consigo un torbellino mediático para Ángela Aguilar, una de las figuras más destacadas de la música regional mexicana, tras hacerse público su romance y matrimonio con Christian Nodal. Con tan solo 21 años, la cantante enfrenta no solo los desafíos de su carrera, sino también los efectos de una atención constante sobre su vida personal, lo que ha afectado su salud mental y emocional.

En una reciente entrevista, Ángela compartió abiertamente cómo ha lidiado con las críticas y las altas expectativas que la han acompañado a lo largo de su trayectoria. Entre lágrimas y reflexiones, la intérprete de Dime Cómo Quieres habló sobre las lecciones que ha aprendido para cuidar su bienestar emocional en un entorno que muchas veces puede ser abrumador.

“Lo más importante es ser genuina con tus acciones, con tus palabras y tus decisiones, y mínimo si te equivocas sabes que lo hiciste de corazón [...] No quiero que nada se esconda para caerle bien a los demás... ya no me tengo que esconder para caerles bien, si les caigo bien qué bueno, me encanta, y si no también”, dijo.

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se convirtió rápidamente en tema de discusión. El anuncio de su romance en junio de 2024 generó controversia, pues llegó apenas semanas después de la ruptura de Nodal con la cantante argentina Cazzu, con quien comparte una hija.

La noticia no pasó desapercibida en redes sociales, donde abundaron comentarios negativos que afectaron directamente a Ángela. Sin embargo, la cantante ha trabajado en su desarrollo personal para no permitir que estas críticas definan su estado emocional ni interfieran con su carrera.

“Sigo aprendiendo a manejar mi salud mental, a que no se afecte a consecuencia de muchas cosas que pasan en mi vida pública”, declaró la joven artista.

Una de las lecciones clave que Ángela ha adoptado en este proceso es aceptar que no puede controlar las opiniones o acciones de los demás. Su terapeuta le compartió un consejo que ha marcado su vida: “Tratar de controlar algo fuera de ti es de psicópatas”. Esta frase la ayudó a centrarse en lo que sí está bajo su control: su bienestar y su autenticidad.

“Ahora sé que lo más importante es ser genuina con tus acciones y palabras. Si me equivoco, al menos sé que fue desde el corazón. Ya no escondo quién soy para agradar a los demás”, afirmó Ángela con determinación.

LAS POLÉMICAS

El escrutinio público no es nuevo para Ángela. Desde su infancia, como parte de la dinastía Aguilar, su vida ha estado bajo la lupa. Sin embargo, la relación con Nodal intensificó las críticas, sobre todo por los rumores que vincularon el inicio de su romance con el final abrupto de la relación de Nodal con Cazzu.

A esto se suma la presión constante que enfrentan los artistas jóvenes en la era digital, donde las redes sociales amplifican tanto el amor como el odio hacia las figuras públicas. Ángela ha aprendido a distinguir entre las críticas constructivas y los ataques innecesarios, priorizando su paz mental y emocional.

Un pilar importante en el proceso de crecimiento de Ángela ha sido su familia. Su padre, Pepe Aguilar, no solo ha sido una figura de apoyo en su carrera musical, sino también en su vida personal. El respaldo de sus seres queridos ha sido crucial para enfrentar las dificultades mediáticas.

En cuanto a su futuro, Ángela tiene claro que desea continuar explorando su creatividad como artista, pero sin comprometer su equilibrio emocional.