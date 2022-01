António Guterres es contundente, el mundo está peor de lo que estaba hace cinco años

Durante una entrevista concedida a The Associated Press, António Guterres dijo que el llamado a la paz que lanzó en su primer día en el cargo, el 1 de enero de 2017, y las prioridades de su primer mandato, tratar de prevenir conflictos y atajar las desigualdades globales, la crisis del COVID-19 y un planeta con una temperatura cada vez más alta, no han cambiado.

“El secretario general de la ONU no tiene poder”, precisó Guterres. “Podemos tener influencia. Puedo convencer. Puedo mediar, pero no tengo poder”. añadió

Antes de convertirse en el secretario general de la ONU, Guterres explicó que imaginaba el cargo como el de “un convocante, un mediador, un constructor de puentes y un intermediario honesto para ayudar a encontrar soluciones que beneficien a todos los implicados”.

Durante la entrevista informó que esta semana habló con el enviado de la Unión Africana, Olusegun Obasanjo; dos veces con el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y una con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, en su intento para lograr el cese de las hostilidades entre el gobierno etíope y las fuerzas de la región de Tigray.