Así es como las cuentas anónimas dominan los debates de la derecha en internet y difunden información falsa

Estos influencers a menudo difunden desinformación y contenidos engañosos, y por lo general lo hacen en función de narrativas recurrentes, como el supuesto fraude electoral, la agenda política que algunos tachan de “demasiado progresista” o el supuesto fomento de los demócratas a una oleada de inmigrantes ilegales con el objetivo de robar las elecciones o sustituir a los blancos. Frecuentemente utilizan contenidos similares y comparten mutuamente sus publicaciones.

La cuenta que publicó la reciente desinformación también ha difundido información falsa sobre la guerra entre Israel y Hamás, cuando a finales del año pasado compartió una publicación que afirmaba falsamente mostrar a un “actor de crisis” palestino que fingía estar gravemente herido.

Desde que adquirió Twitter en 2022, Musk ha fomentado el auge de estas cuentas, comentando con frecuencia sus publicaciones y compartiendo sus contenidos. También ha protegido su anonimato. La plataforma actualizó su política de privacidad en marzo pasado para prohibir que se revele la identidad de un usuario anónimo.

Musk también recompensa económicamente a los usuarios con mayor número de interacciones. El usuario de X que difundió la información falsa sobre los nuevos votantes ha acumulado más de 2,4 millones de seguidores desde que se unió a la plataforma en 2022. En julio pasado, el usuario publicó que había ganado más de 10,000 dólares con el nuevo programa de ingresos publicitarios para creadores de X. La plataforma no respondió a una solicitud de comentarios, la cual fue atendida con una respuesta automatizada.

Los organismos de control tecnológico afirmaron que si bien es fundamental mantener espacios para las voces anónimas en internet, no se les debería permitir que difundan mentiras sin asumir responsabilidades.

“Las empresas deben aplicar enérgicamente términos de servicio y políticas de contenido que promuevan la integridad de las elecciones y la integridad de la información en general”, indicó Kate Ruane, directora del Proyecto de Libertad de Expresión del Centro para la Democracia y la Tecnología.

El éxito de estas cuentas muestra cómo los usuarios con un profundo conocimiento financiero han utilizado a su favor los métodos del troleo en línea, dijo Dale Beran, profesor de la Universidad Estatal Morgan y autor de “It Came from Something Awful: How a Toxic Troll Army Accidentally Memed Donald Trump into Office”.

“El arte del troleo es lograr enfurecer a la otra persona”, explicó. “Y ahora sabemos que hacer que alguien se enfurezca fomenta la participación y te da seguidores, y por lo tanto te pagarán. Así que ahora es una especie de negocio”.

Algunas cuentas seudónimas de X han utilizado sus marcas para crear audiencias fieles en otras plataformas, desde Instagram hasta la plataforma de intercambio de videos Rumble y la plataforma de mensajes cifrados Telegram. Las propias cuentas —y muchos de sus seguidores— promueven públicamente su orgullo por Estados Unidos y sus estatutos fundacionales.

Es preocupante que muchos estadounidenses depositen su confianza en estas dudosas fuentes digitales sin pensar críticamente sobre quién está detrás de ellas o cómo podrían querer dañar al país, afirmó Kara Alaimo, profesora de Comunicación de la Universidad Farleigh Dickinson, quien ha escrito sobre la toxicidad en las redes sociales.

“Sabemos que los gobiernos extranjeros, incluidos China y Rusia, crean activamente cuentas en redes sociales con el objetivo de sembrar la discordia en el ámbito nacional porque piensan que debilitar nuestro tejido social les da a sus países una ventaja competitiva”, afirmó Alaimo. “Y tienen razón”.

Por Ali Swenson y Melissa Goldin, The Associated Press.