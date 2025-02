Así respondió Elon Musk a la apuesta de Carlos Slim sobre los planes de SpaceX de llevar humanos a Marte

Sin embargo, a pesar de la magnitud del desafío tecnológico, la apuesta de Slim Helú no involucra grandes cantidades de dinero. En caso de que Musk logre su objetivo, el empresario mexicano se comprometió a enviarle un dólar estadounidense, acompañado de un mensaje escrito de su puño y letra reconociendo su error. “Le apuesto un dólar, pero que diga ‘me equivoqué, tenías razón’ y yo se lo pongo si llegara en el 2028, o en el 2030 le doy dos dólares”, agregó Slim Helú.

En una conferencia de prensa celebrada el pasado 10 de febrero en la Ciudad de México, Slim Helú expresó su escepticismo ante los objetivos establecidos por Musk y su empresa SpaceX. “Él dice que para el año 2028 van a llegar a Marte y de regreso, o sea que llegan personas y regresan, le echo una apuesta que no es cierto” , declaró el magnate mexicano.

Según los planes de SpaceX, la primera misión no tripulada programada para 2028 tendría como objetivo transportar carga e instalar infraestructura esencial para futuras misiones humanas. Musk ha indicado que esta fase inicial será clave para garantizar la llegada de los primeros colonos en 2030 y ha proyectado la creación de ciudades autosustentables en el planeta rojo en un plazo de 20 años.

Elon Musk no tardó en reaccionar al comentario de Slim Helú. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el empresario sudafricano publicó un video con la descripción “Welcome to Mars” , una clara muestra de ironía ante el reto planteado por el mexicano.

ANTECEDENTES Y TENSIONES ENTRE ELON MUSK Y CARLOS SLIM

Aunque Slim Helú aseguró durante la conferencia de prensa que no conoce personalmente a Musk ni tiene interés en hacerlo, la apuesta podría estar relacionada con recientes publicaciones en redes sociales. El 23 de enero, Musk compartió en su cuenta de X una publicación del medio digital Wall Street Mav, en la que se insinuaba que la fortuna de Slim se había construido a través de presuntas conexiones con el crimen organizado en México.

“Carlos Slim es un multimillonario mexicano con una fortuna de más de 70 mil millones de dólares. Es el mayor accionista de acciones que cotizan en bolsa en The New York Times. También se sabe que tiene vínculos importantes con los cárteles de la droga en México. No se puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida. El NYT sabe con quiénes están conectados sus dueños y está impulsando la narrativa que apoya los intereses comerciales de Carlos Slim y sus socios”, se lee en la publicación que Musk republicó con un emoji de reacción.

Hasta el 10 de febrero, durante su conferencia de prensa anual, Slim Helú no había respondido a estos comentarios. Sin embargo, sus declaraciones sobre Musk pueden interpretarse como una contestación indirecta a la situación.