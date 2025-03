Muchos desaparecidos en Coahuila pudieron haber terminado en fosas clandestinas: padre buscador

En entrevista con VANGUARDIA, Durán recordó que el campo de exterminio del Penal de Piedras Negras es otro de los negros episodios de la entidad, donde se estima que decenas o centenares de personas desaparecieron tras ser incineradas en tambos en la inmediación de los patios que debían ser custodiados por las autoridades.

Dijo que esta información se sabe toda vez que tuvo que hacer investigaciones por su propia cuenta e incluso, con las declaraciones que se han dado a lo largo del tiempo en detenciones de personas realizadas en Eagle Pass, Texas, pues la autoridad en Coahuila ha sido omisa.

“Había un contubernio para ocultar las cosas. Sabemos que en este país no pasa nada que el Gobierno no se entere, y eso está pasando en Jalisco. Al igual que muchas familias, hemos sido nosotros quienes hemos realizado el trabajo en campo porque las autoridades no tienen el interés”, dijo Daniel.

Durán señala que en México, algunas familias incluso han intentado acercarse a miembros criminales con la finalidad de conocer el paradero de sus hijos y poder cerrar etapas.