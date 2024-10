Benjamín Netanyahu planea atacar objetivos militares iraníes, de acuerdo con The Washington Post

WASHINGTON- En un artículo publicado en The Washington Post titilado “Netanyahu tells U.S. that Israel will strike Iranian military, not nuclear or oil, targets, officials say” escrito por Shira Rubin y Ellen Nakashima precisa que Netanyahu, le comunicó al Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden que está “dispuesto a atacar instalaciones militares en lugar de petroleras o nucleares en Irán, según dos funcionarios familiarizados con el asunto, lo que sugiere un contraataque más limitado destinado a prevenir una guerra a gran escala”.

Durante una conversación que sostuvieron Biden y Netanyahu el miércoles de la semana pasada, siendo esta su primera llamada “en más de siete semanas después de meses de crecientes tensiones entre los dos hombres”, precisan Rubin y Nakashima, el primer ministro israelí le expresó su intensión de llevar a cabo un ataque a la infraestructura militar iraní.

Netanyahu transmitió sus intenciones a Biden durante la llamada telefónica que mantuvieron el pasado miércoles, de acuerdo con un funcionario estadounidense y otra fuente familiarizada con el asunto que informaron al Post.

Esta acción militar de represalia se evaluaría con el propósito de evitar la percepción de “interferencia política en las elecciones de EE.UU.”, señaló la fuente enterada del asunto bajo anonimato, y agregó que que Netanyahu tiene muy en claro que el alcance que podría tener el ataque israelí podría influir en las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre.