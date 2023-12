Busca Vladímir Putin perpetuarse en el poder hasta 2030, se presentará en las elecciones en marzo del próximo año

“ No voy a ocultar que hay diferentes momentos y diferentes pensamientos. Pero ahora, ustedes tienen razón. Ahora estamos en un momento en que hay que tomar una decisión ”, expresó Putin.

Moscú- “ Entiendo que ahora no puedo hacer otra cosa. Presentaré mi candidatura en las elecciones a presidente de la Federación Rusa ”, expresó el mandatario ruso al concluir la ceremonia con ocasión del Día del Héroe de la patria.

En la próxima carrera presidencial, Putin no se enfrenta a ningún contrincante relevante; esto es, debido a que cinco grandes partidos fueron autorizados a presentar un candidato sin recoger firmas, todos estos son partidarios del Kremlin y de la guerra en Ucrania.

En este sentido, el partido del Kremlin, Rusia Unida, quien actualmente controla dos tercios de los escaños del Parlamento, expresó inmediatamente su apoyo al líder ruso, no obstante cabe la posibilidad que Putin concurra como independiente.

La Fundación Anticorrupción, que fue fundada por el líder opositor actualmente preso Alexei Navalny, pagaron los carteles en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades, que llevan la leyenda “Rusia: Feliz Año Nuevo”. Sin embargo, una dirección de internet y un código QR que están impresos en el cartel que conducen a las personas a un sitio llamado “Rusia sin Putin”.

En este sitio web se incita a los ciudadanos a que voten contra el presidente en los comicios de marzo. El sitio portal precisa que la elección es importante para Putin, no tanto como una real disputa por la presidencia, sino como un referendo sobre la actual guerra en Ucrania.

“Comprendemos que las elecciones libres y justas, como en cualquier país europeo civilizado, desgraciadamente no existen en Rusia”, detalló Ivan Zhdanov, director de la Fundación Anticorrupción, a The Associated Press.

LOS COMICIOS DURARÁN TRES DÍAS

La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia informó que en las próximas elecciones presidenciales las personas podrán votar durante tres días, es decir, del 15 al 17 de marzo de 2024, no obstante a las críticas de la oposición, que opina que esta práctica fomenta el fraude.

Los comicios se llevarán a cabo poco después del segundo aniversario del inicio de la invasión a Ucrania, y un día antes del décimo aniversario de la anexión rusa de un primer territorio ucraniano, la península de Crimea.

“La votación a lo largo de tres días se ha vuelto tradicional para nuestro sistema electoral”, dio a conocer la presidenta de la CEC, Ela Pamfílova.

Pamfílova, comentó que la comisión electoral adoptó esta decisión con trece votos a favor y uno en contra.

“Por primera vez se adoptó durante la pandemia con el fin de garantizar la seguridad de los electores, pero con el tiempo este formato se volvió del agrado de los votantes”, explicó.

Es por esta razón, que la oposición al Kremlin sostiene que la posibilidad de votar durante 72 horas favorece el fraude oficialista y a su vez, obstaculiza el control del escrutinio y el voto electrónico.

Valentina Matviyenko, quien es la presidenta del Senado, dio “el pistoletazo de salida de la campaña electoral” después de que la cámara alta convocara los comicios.

Con información de las Agencias EFE, AFP y The Associated Press.