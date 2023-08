Cada vez son más los niños que están expuestos a la nicotina tóxica de los cigarrillos electrónicos

Los envases de los líquidos de repuesto deben ser a prueba de niños y la FDA les recuerda a los padres que cierren bien las tapas de los productos girándolas hasta el tope, pero Rine comentó que su experiencia en el control de envenenamientos le había enseñado que no existe tal cosa como un envase verdaderamente a prueba de niños .

“D e verdad insistimos en el almacenamiento seguro ”, dijo Natalie Rine, directora del Centro de Toxicología de Ohio Central en el Nationwide Children’s Hospital . “ Hay diferentes artículos en el mercado: cajas de seguridad, armarios cerrados con llave, cosas que los niños no pueden abrir con facilidad ”.

De acuerdo con los expertos, lo ideal sería que los padres y cuidadores no tuvieran vapeadores en casa , pero si los tienen , aún pueden mitigar los riesgos . Evita los productos con sabores que tengan una apariencia o un olor atractivo para los niños , explicó Jaworski, y trata de no usar o rellenar los cigarrillos electrónicos delante de ellos .

Según el informe, si se derrama algún líquido de cigarro electrónico o de vapeo, hay que limpiarlo con agua y jabón, y los padres deben enseñarles a los niños que nunca deben tocar un cartucho, que es solo para adultos.

Aunque los adolescentes no son tan propensos a ingerir nicotina líquida por accidente, también se enfrentan a los daños de este tipo de cigarrillos. Los datos de una encuesta nacional revelaron que el 14 por ciento de los estudiantes de bachillerato declararon haber fumado cigarrillos electrónicos en 2022, y 1 de cada 4 consumidores dijo que vapeaba todos los días.

Los padres deben buscar parafernalia de vapeo entre las pertenencias de sus hijos y hablar con ellos sobre los riesgos que plantean los cigarrillos electrónicos, en especial para las partes del cerebro de los adolescentes responsables del control de impulsos, el aprendizaje y el estado de ánimo.

“Existe la idea errónea de que, como no tiene ese olor apestoso, obviamente es más seguro”, concluyó Rine. “Cualquier cantidad de nicotina va a ser adictiva y la adicción se desarrolla con mucha rapidez”. c.2023 The New York Times Company.

Por Catherine Pearson, The New York Times.