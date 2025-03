China impone a Canadá aranceles que son también una advertencia

Por Keith Bradsher

Al establecer fuertes impuestos sobre alimentos de origen canadiense, Pekín busca prevenir que Canadá y México cooperen con las medidas comerciales de EE. UU.

China anunció el sábado aranceles de hasta el 100 por ciento sobre la canola, la carne de cerdo y otros alimentos procedentes de Canadá, en represalia por la decisión canadiense del pasado agosto de cobrar fuertes impuestos a las importaciones de vehículos eléctricos, acero y aluminio chinos.

Los aranceles chinos, que entran en vigor el 20 de marzo, fueron también una clara advertencia a Canadá —e, indirectamente, a México— para que no coopere con Estados Unidos en materia comercial. El gobierno del presidente Donald Trump, al igual que el gobierno de Joe Biden antes que él, ha estado exigiendo que Canadá y México no sirvan de puertas traseras para que productos chinos de bajo costo entren en el mercado estadounidense bajo los acuerdos de libre comercio de América del Norte.

La Comisión Arancelaria del Consejo de Estado de China anunció el sábado que impondría aranceles del 100 por ciento a las arvejas y al aceite y la pasta de canola, que se encuentra entre las mayores exportaciones de Canadá a China; y del 25 por ciento a la carne de cerdo y los mariscos canadienses. La comisión dijo que las medidas eran una respuesta a los aranceles del 100 por ciento que Canadá impuso a los automóviles eléctricos procedentes de China y a sus aranceles del 25 por ciento sobre el acero y el aluminio chinos, que entraron en vigor en octubre.

El Ministerio de Comercio chino dijo en otra declaración que “China insta a Canadá a corregir inmediatamente sus prácticas erróneas, levantar las medidas restrictivas y eliminar los efectos adversos”.

El gobierno canadiense no hizo ningún comentario inmediato.

Las declaraciones de los organismos chinos se redactaron cuidadosamente para cumplir las normas de la Organización Mundial del Comercio y no mencionaron ningún esfuerzo por influir en Canadá o México durante sus actuales discusiones comerciales con Estados Unidos. Pero un comentario difundido por la televisión estatal china no dejaba lugar a dudas de que un objetivo clave para China es disuadir a los funcionarios de Ottawa y Ciudad de México de que accedan a las presiones estadounidenses para aumentar los aranceles canadienses y mexicanos sobre los productos chinos.

Los aranceles chinos son “una poderosa contramedida a la decisión equivocada de Canadá, y una fuerte advertencia a algunos países que pretenden imponer aranceles adicionales a China a cambio de que Estados Unidos no les imponga aranceles adicionales a ellos”, dijo la Televisión Central de China.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el año pasado aranceles a las importaciones procedentes de China, en parte para proteger las fuertes inversiones de los fabricantes de automóviles en fábricas de automóviles eléctricos en Canadá, que contaban con el apoyo del gobierno. Pero también aumentaron la preocupación y las quejas del gobierno de Biden —de las que recientemente se ha hecho eco el de Trump— por la afluencia de productos chinos a Canadá.

En parte debido a esa afluencia procedente de China, las acerías canadienses, los productores de aluminio y otros fabricantes dependen en gran medida del mercado estadounidense para sus ventas, aprovechando los envíos libres de impuestos. Tanto Canadá como México han tenido recientemente superávits comerciales en fuerte aumento con Estados Unidos.

Al imponer aranceles a los extensos envíos canadienses de canola y otros productos agrícolas a China, los dirigentes de Pekín han enviado un recordatorio directo de que China también es un gran mercado.

El año pasado, Canadá exportó a China aceite y pasta de canola, utilizados en la cocina y la alimentación animal, por valor de casi 1000 millones de dólares. Las exportaciones canadienses a China de semillas de canola, por un valor aún mayor el año pasado, son objeto de otro caso de antidumping chino que aún no se ha resuelto.

Las exportaciones canadienses de canola, también conocida como colza, a China se dispararon el pasado otoño, ya que los comerciantes se apresuraron a vender suministros a las reservas chinas antes de que los aranceles pudieran entrar en vigor.

El gobierno chino había dicho a finales de septiembre que tardaría hasta un año en decidir cómo responder a los aranceles canadienses. Decidió adelantar sus medidas después de que el presidente Trump impusiera esta semana aranceles del 25 por ciento a las importaciones procedentes de Canadá y México, que luego suspendió rápidamente para los automóviles y muchos otros bienes.

China puede tener un poco más de influencia comercial con Canadá que con México. Por cada dólar de bienes canadienses o mexicanos que China importa, China vende casi 3 dólares de bienes a Canadá y casi 5 dólares de bienes a México.

Las exportaciones de China a México se han duplicado desde 2019, ya que en particular los automóviles chinos que utilizan gasolina han aumentado rápidamente sus ventas allí a expensas de los fabricantes estadounidenses y europeos con fábricas en México.

La acción de China del sábado seguramente despertará recuerdos desagradables en Canadá sobre un arancel chino similar sobre la canola canadiense que duró dos años a partir de febrero de 2019. China impuso ese arancel después de que las autoridades canadienses detuvieran a Meng Wanzhou, alta ejecutiva del gigante chino de telecomunicaciones Huawei, por orden judicial de Estados Unidos.

China también encarceló entonces a dos canadienses en duras condiciones, mientras que Canadá permitió a Meng vivir en una mansión de Vancouver mientras esperaba una decisión sobre su situación legal. Estados Unidos, Canadá y China llegaron finalmente a un acuerdo mediante el que se permitió a los tres detenidos regresar a sus países de origen, pero la opinión pública canadiense sobre China se deterioró considerablemente durante la disputa.

