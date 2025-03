Científicos retan al gobierno de Trump a que justifique sus afirmaciones de que el cambio climático no es un peligro

WASHINGTON- Con forme que el gobierno del presidente Donald Trump lleva acabo esfuerzos por invalidar un hallazgo esencial en el que se establece que el cambio climático pone en peligro la salud y el bienestar humano, en respuesta los científicos precisan que solamente es necesario observar a su alrededor, ya que es evidente lo peligroso que es el calentamiento global y cómo está empeorando.

Tanto investigaciones realizadas recientes como los fenómenos meteorológicos extremos que son cada vez más frecuentes demuestran el daño que el cambio climático está provocando a las personas y al planeta, le expresaro na The Associated Press 11 científicos, así como expertos en salud y del clima, poco después de que se de diera a conocer la noticia sobre los planes del gobierno recientemente; por lo que retaron al gobierno de Trump a que justifique con datos científicos sus afirmaciones de que el cambio climático no es un peligro.

En este sentido Kim Cobb, climatóloga de la Universidad Brown dijo a AP que “no hay un mundo posible en el que los gases de efecto invernadero no sean una amenaza para la salud pública”, y prosigue explicando, “es física simple topándose con fisiología y biología simples, y con los límites de nuestra infraestructura existente para protegernos contra los extremos climáticos que empeoran”.

Por su parte, Lee Zeldin, quien es el jefe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), en defensa del hallazgo de la EPA en relación con el peligro de los gases de efecto invernadero, ha estado ejerciendo presión en privado a la Casa Blanca para que se tome en cuenta este descubrimiento de de la Agencia de Protección Ambiental.

La decisión original de 2009 en relación con que los gases de efecto invernadero que calientan el planeta ponen en peligro al público está expuesto en un documento de 52 páginas, mismo que se utiliza para tanto para justificar como para aplicar regulaciones y decisiones vinculadas a las emisiones de gases de efecto invernadero que capturan el calor, entre ellas el dióxido de carbono y el metano, provenientes de la quema de carbón, petróleo y gas natural.

En este sentido el doctor Howard Frumkin, quien es profesor de salud pública de la Universidad de Washington, quien fue director del Centro Nacional para la Salud Ambiental en aquella época detalló a AP que “el dióxido de carbono es la esencia misma de un contaminante del aire peligroso. La evidencia de salud era abrumadora en 2009 cuando la EPA llegó a su hallazgo de que es peligroso, y desde entonces esa evidencia sólo ha crecido”, y continúa diciendo que “la contaminación por CO2 está provocando olas de calor catastróficas y tormentas, la propagación de enfermedades infecciosas, angustia mental y numerosas otras causas de sufrimiento humano y muertes prevenibles”.