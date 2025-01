¿Cómo afectarían los aranceles de Trump a EU, Canadá y México?

Por Matina Stevis-Gridneff, Ana Swanson y Simon Romero

Aunque todavía no está claro qué pasará con los aranceles, los expertos predicen que serán malas noticias para las tres economías y que habrá pocos ganadores.

Décadas de integración comercial en América del Norte están al borde de una importante sacudida por los aranceles que el presidente Trump dice que quiere imponer a Canadá y México, los principales socios comerciales de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura Sheinbaum que albergues para migrantes se terminarán de instalar este fin de semana

Y si bien se prevé que los aranceles inflijan dolor a las tres naciones, causarían más daño a Canadá y México, economías más pequeñas que dependen profundamente de Estados Unidos.

Los funcionarios de ambos países respiraron aliviados el lunes, cuando Trump no llegó a incluir los aranceles en su avalancha de órdenes ejecutivas en su primer día en el cargo. Pero el alivio duró poco: más tarde esa noche, Trump dijo a los periodistas que todavía planeaba aplicar aranceles.

“Estamos pensando en un 25 por ciento para México y Canadá”, dijo Trump en la Oficina Oval. “Creo que lo haremos el 1 de febrero”.

Los expertos en comercio evalúan si los aranceles se materializarán o si la amenaza es solo una táctica de negociación destinada a obtener concesiones de México y Canadá. Ambos países evitaron aranceles elevados durante el primer gobierno de Trump y apuestan a que Estados Unidos necesita que México y Canadá para enfrentarse a China, un rival mucho más grande.

Los economistas y legisladores dicen que los aranceles causarían una pérdida de ingresos y empleos, y obligarían a los consumidores a pagar más por varios productos.

El lunes, Trump firmó una orden ejecutiva que ordena a las agencias federales realizar una revisión exhaustiva de las políticas comerciales de Estados Unidos, lo que podría resultar en nuevas acciones contra México y Canadá.

Los aranceles que Trump promete probablemente se enfrentarían a aranceles de represalia de Canadá y México, y desmantelarían líneas de producción y cadenas de suministro estrechamente integradas en toda América del Norte.

Estarían en juego artículos por un valor de más de 1,5 billones de dólares: el valor total de todos los bienes comercializados entre Estados Unidos y Canadá, y entre Estados Unidos y México. (Este es el valor total de estas relaciones comerciales en 2023, el más reciente disponible, según datos del gobierno estadounidense).

Los economistas predicen que el efecto inicial sería negativo para las tres naciones, que están vinculadas por un acuerdo de libre comercio conocido como T-MEC (Estados Unidos-México-Canadá).

El efecto negativo es difícil de traducir en cifras concretas: no solo no está claro exactamente qué artículos atacaría Trump y cómo responderían México y Canadá, sino que las consecuencias pueden cambiar con el tiempo, incluido un aumento de la inflación conforme los bienes se encarecen, la pérdida de empleos y una disminución del gasto, acorde con la preocupación de los consumidores por la reducción de sus ingresos.

Y los gobiernos suelen intervenir para reducir algunos de estos efectos negativos. Funcionarios del gobierno canadiense ya han dicho que considerarían rescatar a las empresas y apoyar a los trabajadores más afectados.

Pero algunas industrias se verían rápidamente perjudicadas: la agricultura, la automotriz y los proveedores de energía, pilares de las tres economías, serían afectados por aranceles generales.

Estados Unidos

Algunos sectores industriales de Estados Unidos podrían acoger con agrado un arancel del 25 por ciento sobre los productos de Canadá y México; por ejemplo, los productores estadounidenses de tomates y otras frutas y verduras de temporada que tienen problemas para competir con sus homólogos mexicanos.

Pero la mayoría de las industrias se verían duramente afectadas por la perturbación económica de unos aranceles tan elevados.

Incluso los grupos que podrían preferir más protecciones contra las exportaciones mexicanas, como los trabajadores automotrices estadounidenses, podrían verse perjudicados si los aranceles hicieran que las cadenas de suministro de automóviles se detuvieran de repente. Tanto el Sindicato Unido de Trabajadores Automotrices como el sindicato United Steelworkers International también se extienden a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá e incluyen miembros en Canadá, lo que significa que normalmente se oponen a cualquier restricción a las exportaciones canadienses.

Como Estados Unidos es la mayor economía de América del Norte y la menos dependiente del comercio, el efecto proporcional sobre la economía estadounidense sería menor que sobre las economías mexicana o canadiense.

Pero los aranceles aumentarían los precios para los consumidores y sumarían inflación. Los hogares y las empresas estadounidenses podrían esperar pagar precios más altos por una variedad de bienes sujetos a aranceles, incluidos los aguacates, la cerveza, el acero, los automóviles y el petróleo.

Esos precios más altos desalentarían las compras y muy probablemente terminarían desacelerando la economía. Los investigadores del Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington estiman que un arancel del 25 por ciento sobre todas las exportaciones de México y Canadá reduciría el producto interno bruto de Estados Unidos en aproximadamente 200 mil millones de dólares durante el segundo gobierno de Trump.

Las industrias estadounidenses que exportan a Canadá y México también se verían afectadas si esos países cambiaran de opinión e impusieran aranceles a los productos estadounidenses. El gobierno canadiense ha planeado atacar el jugo de naranja de Florida, el whisky de Tennessee y la mantequilla de maní de Kentucky, mientras que el gobierno mexicano ha elaborado sus propios planes de represalia.

Canadá

La relación comercial entre Estados Unidos y Canadá se caracteriza por algunos datos sorprendentes que ponen de relieve los estrechos vínculos económicos, industriales y comerciales entre ambos países.

Cada día se comercian bienes por valor de 2500 millones de dólares, lo que convierte la relación comercial en una de 800 mil millones de dólares al año.

Para la industria automotriz, la frontera entre Estados Unidos y Canadá puede parecer a menudo irrelevante, ya que un solo vehículo cruza de ida y vuelta hasta ocho veces antes de estar completamente ensamblado.

Canadá exporta el 80 por ciento de su petróleo a Estados Unidos, que obtiene la mitad del petróleo que importa de este país. Y la energía canadiense abastece a hogares y empresas en todo Estados Unidos, especialmente en Nueva Inglaterra, donde Quebec exporta energía hidroeléctrica.

Y Canadá envía otras materias primas cruciales a Estados Unidos, como potasa, que se utiliza en fertilizantes, y uranio, necesario para la producción de energía nuclear.

Si Trump aplica aranceles, las repercusiones dependerán de cuán extensos sean o de si ciertos productos canadienses, como el petróleo, podrían quedar exentos. Pero las consecuencias para Canadá podrían ser devastadoras.

Los economistas predicen una pérdida anual de entre el 2 y el 2,6 por ciento de la producción económica. Más de un millón de empleos canadienses estarían en peligro, incluyendo alrededor de medio millón en la industria automotriz de Ontario, según el primer ministro de la provincia, Doug Ford.

Si se impusieran aranceles a la energía canadiense y Canadá respondiera limitando las exportaciones de petróleo, el efecto se sentiría en todo su territorio, particularmente en Alberta, el centro exportador de petróleo del país.

El líder provincial de Alberta ha rechazado un plan del gobierno federal que usaría el petróleo como palanca para presionar al gobierno de Trump para que dé marcha atrás a la imposición de aranceles.

México

México se destaca entre las principales economías por su dependencia del comercio con Estados Unidos, al que envía aproximadamente el 80 por ciento de sus exportaciones, muchas de las cuales provienen de fábricas que operan a menos de 50 kilómetros de la frontera.

Como esas plantas están abrumadoramente enfocadas en atender al mercado estadounidense, eso hace que México sea mucho más vulnerable a los aranceles que una gran economía industrial como Alemania, que puede reorientar más fácilmente sus exportaciones a una variedad de mercados diferentes.

Los aranceles del 25 por ciento serían ruinosos para México, dijo Marcus Noland, vicepresidente ejecutivo y director de estudios del Instituto Peterson de Economía Internacional.

“En efecto, iniciarían un proceso de desindustrialización de México”, dijo.

Noland estimó que esos aranceles podrían reducir el crecimiento de la producción económica de México en aproximadamente 2 puntos porcentuales, lo que podría resultar en cierres de fábricas a gran escala y pérdidas de empleos. La industria automotriz, que emplea a más de un millón de personas en México y depende en gran medida de complejas cadenas de suministro que trasladan piezas a través de la frontera, podría ser especialmente vulnerable.

Otros sectores de la economía mexicana podrían verse sometidos a una fuerte presión ante la imposición de aranceles elevados. Los automóviles, las computadoras, los cables, los teléfonos y los instrumentos médicos se encuentran entre las principales exportaciones de México.

La agricultura es otro punto débil de México, que suministra el 63 por ciento de las importaciones de verduras de Estados Unidos y el 47 por ciento de sus importaciones de frutas y frutos secos. Los aranceles podrían afectar a productos emblemáticos como los aguacates, que han experimentado una demanda vertiginosa entre los consumidores estadounidenses desde que Estados Unidos comenzó a importarlos de México.

La capacidad de México para suavizar el golpe de los aranceles también es limitada debido a los desafíos presupuestarios, dijo Kimberley Sperrfechter, economista de mercados emergentes de Capital Economics en Londres, citando un déficit presupuestario en 2024 que alcanzó su nivel más alto en décadas.

Un sector de la economía de México que podría beneficiarse de los aranceles es la industria del turismo. Si se imponen aranceles, la moneda del país, el peso, podría debilitarse, dijo Sperrfechter, y hacer que México sea aún más atractivo para los turistas estadounidenses, que representan el grupo de visitantes internacionales más grande del país.

“Pero”, agregó, “es poco probable que eso compense el impacto en otros sectores”.

c. 2025 The New York Times Company