¿Cómo la ciudad de San Antonio en Texas intenta cambiar la forma de abordar la violencia doméstica?

Muchas ciudades han intentado abordar el problema, y los índices de varias ciudades están disminuyendo de nuevo. San Antonio se encuentra entre los lugares que han asignado más detectives a los casos de violencia doméstica. También está llevando a cabo “evaluaciones de letalidad”, en las que los agentes hacen una serie de preguntas para determinar si una víctima corre peligro de violencia grave o incluso de muerte si no se produce una intervención.

El problema no es exclusivo de San Antonio, metrópolis de mayoría latina del sur de Texas. En gran parte del país se produjo un aumento sin precedentes de los casos de violencia doméstica durante la pandemia de coronavirus, ya que los confinamientos, la pérdida de empleos y el consumo de alcohol llevaron a la gente a vivir situaciones tensas en sus casas.

Este año, los nueve homicidios por violencia familiar ocurridos en el condado de Bexar, la zona no incorporada que rodea San Antonio, superaron la cifra de cada uno de los tres últimos años, según la oficina del alguacil del condado. En la ciudad de San Antonio también se ha producido un preocupante aumento de los casos de violencia doméstica.

Una tarde reciente, Falcon y un grupo de hombres que habían sido detenidos en algún momento por agredir a su pareja o a un miembro de su familia se reunieron en el despacho de la jueza. Falcon no tardó en responder a preguntas incómodas. Un monitor que debía llevar había detectado alcohol en su organismo, una infracción de las reglas del programa que podía regresarlo a la cárcel.

Para González, que trabaja en estrecha colaboración con Vacca, la idea de un tribunal como el de Reflejo parecía de sentido común. Comentó que, incluso antes de ser elegida jueza en 2018, se había sentido frustrada en su trabajo como abogada y trabajadora social; pues las personas eran detenidas una y otra vez por agredir a un ser querido.

“Muchos reinciden, sin saber por qué”, dijo. “No entienden de dónde vienen esas emociones”.

Cuando empezó a proponer la idea de un programa para maltratadores, no para víctimas, se encontró con resistencia. Un político le dijo: “Nadie quiere ayudar a un delincuente violento, es mala política”, recordó González.

La legislación para crear el tribunal, redactada con la ayuda de la esposa de la jueza, Stacy Speedlin González, una académica que ha hablado abiertamente de sus propias luchas contra el maltrato y la violencia doméstica, fue presentada por dos legisladores locales y promulgada por el gobernador republicano Greg Abbott en 2019. El tribunal empezó a funcionar un año después.

Desde entonces, el tribunal ha graduado a 35 delincuentes y, hasta ahora, solo uno de ellos ha vuelto a ser detenido. Rosie Speedlin González dijo que solo conocía dos tribunales similares: uno en Ohio y otro en Florida.

Es difícil medir si el programa ha funcionado donde más importa: dentro de las familias. Las mujeres que tenían una pareja que participaba en el tribunal de Reflejo declinaron ser entrevistadas al respecto.

Y no todo el mundo está de acuerdo con sus métodos. Marta Peláez, directora de Family Violence Prevention Services, una organización que gestiona un centro de acogida y trabaja para reducir la violencia familiar, dijo que le costaba creer que un maltratador pudiera curar rasgos violentos largamente arraigados en “cuestión de semanas”. En su opinión, el verdadero cambio se produce tras años, si no toda una vida, de tratamiento.

“Desconfío mucho de cualquier cosa que se acerque al 90 por ciento”, comentó Peláez, citando la tasa de éxito del tribunal. “No es posible un cambio de actitud tan drástico. Una persona tardaría años y años en cambiar”.

A pesar de todo, Falcon cree que, sin el tribunal de Reflejo, seguiría consumiendo drogas y tomando malas decisiones. Reveló que, en el último año, aprendió a regular sus emociones y a cumplir reglas. “Al principio era difícil ser positivo”, dijo Falcon. “Pero me alegro de haber seguido por el buen camino. Me di cuenta de que solo quieren lo mejor para nosotros”.

EN OCASIONES, ALGUNOS MIEMBROS DEL PROGRAMA FLAQUEAN

Deonte Hawkins, de 23 años, amigo de Falcon y también inscrito en el programa, fue detenido recientemente tras faltar a algunas de las reuniones obligatorias sobre consumo de sustancias.

En esa audiencia, González le pidió a la esposa de Hawkins que se sentara a su lado. Ella sollozaba incontrolablemente mientras la jueza intentaba razonar con él.

“Danos alguna pista porque estamos perdidos”, le dijo la jueza a Hawkins. “Queremos ayudarte. ¿Es eso lo que quieres, hacerle daño de esa manera? La quieres, ¿verdad?”.

Hawkins bajó la cabeza. Su mujer se secó las lágrimas y vio cómo los funcionarios del tribunal lo esposaban y se lo llevaban. González dijo más tarde que Hawkins estaba mejor y había retomado el rumbo.

Al salir del tribunal aquel día, Falcon dijo que no quería encontrarse en la situación de su amigo. Dijo que había encontrado un buen trabajo como camarero en una cafetería y que, aunque no pensaba formar una familia en un futuro cercano, no lo descartaba para más adelante. Primero, dijo, tendría que crecer un poco más.

“Mi actitud ante la vida ha cambiado”, dijo. “Ahora sé cómo responder ante las situaciones. Soy una persona diferente”. c.2024 The New York Times Company.

Por Edgar Sandoval, The New York Times.