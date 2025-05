¿Cómo sorteó el cardenal Prevost el obstáculo de ser estadounidense para convertirse en papa?

La principal desventaja era su nacionalidad estadounidense, un factor decisivo en décadas pasadas porque se consideraba que sería percibido como estar demasiado alineados con la superpotencia dominante del mundo. Pero en un orden mundial que ha cambiado significativamente y en una Iglesia que cada vez ve más allá de la nacionalidad, parece que eso no les importó a los 133 cardenales que votaron en la Capilla Sixtina.

Tras una decena de años de sacudidas de Francisco a la Iglesia, el Colegio Cardenalicio quería, al parecer, seguir avanzando en la dirección de Francisco, pero con menos rodeos y choques. Eligieron a un pastor apacible, de tono moderado pero resuelto en su defensa de la doctrina, con una profunda experiencia romana y dotes de gobierno.

“Debemos buscar juntos cómo ser una Iglesia misionera, tendiendo puentes, dialogando, siempre abierta a recibir con los brazos abiertos a todos, como esta plaza, abierta a todos, a quien necesite de nuestra caridad, de nuestra presencia, del diálogo, del amor”, dijo el papa León en italiano desde el balcón de la Basílica de San Pedro en su discurso inaugural del jueves como líder de los 1,400 millones de católicos del mundo.

Solo unas horas después de su elección, era imposible saber cómo gobernaría León. Pero sus primeras palabras, y el nombre que adoptó, dieron algunas pistas. El Vaticano dijo que su nombre recordaba al anterior León, un papa de fines del siglo XIX que ayudó a establecer la tradición católica de justicia social de la Iglesia. También nombró a Francisco, diciendo: “¡Gracias, papa Francisco!”, y provocando un estallido de aplausos de la multitud.

Dijo la palabra “sinodalidad”, que significa poco o nada para los oídos profanos, pero que dentro de la Iglesia dice mucho sobre su intención de llevar a cabo la visión de Francisco de una institución que gobierne menos desde Roma y que consulte a sus fieles, reuniendo a obispos y laicos, incluidas mujeres, para tomar las grandes decisiones.

Habló de paz y de estar cerca de quienes sufren, reflejando su sentido pastoral, pero también volvió a la tradición vaticana al aparecer en el balcón con una vestidura de la que Francisco se había despojado.

Mientras los estadounidenses de la multitud se regocijaban por el nombramiento de uno de los suyos —“¡USA! ¡USA!”, coreaban algunos— y recibían las felicitaciones de los italianos, que parecían desconcertados por el rostro desconocido en el balcón, los partidarios de Francisco expresaron un suspiro de alivio.

El favorito para suceder a Francisco había sido el secretario de Estado de la Iglesia, Pietro Parolin quien, aunque era un diplomático experimentado con una distinguida carrera en la Iglesia, no tenía experiencia pastoral. En las semanas y días previos al cónclave, los críticos del cardenal Parolin, incluidos cardenales italianos, hablaron con admiración de otros candidatos, como el cardenal Prevost, sugiriendo que el apoyo al cardenal Parolin era más suave de lo esperado.

Pero cuando el humo blanco salió de la chimenea de la Capilla Sixtina en el segundo día de votaciones, muchos liberales temieron que significara que los votantes se habían unido en torno al cardenal Parolin, un burócrata que temían que absorbiera todo el aire fresco que Francisco le había insuflado a la Iglesia.

El cardenal Parolin salió al balcón, pero aún vestido de rojo cardenalicio. Sonreía con facilidad, como una figura de fondo para un nuevo pontífice que los liberales creían que protegería el legado de Francisco.

En octubre de 2024, el cardenal Prevost sonó muy parecido a Francisco cuando declaró a Vatican News que un “obispo no debe ser un principito sentado en su reino, sino que está llamado auténticamente a ser humilde, a estar cerca de las personas a las que sirve, a caminar con ellas y a sufrir con ellas”.

Los analistas vaticanos esperan que León defienda con claridad a los inmigrantes, a los pobres y a las personas explotadas por las grandes potencias, aunque quizá de una manera menos provocadora que Francisco. Se le considera pastoral y, por tanto, abierto a escuchar las preocupaciones de una amplia variedad de católicos. Pero, al menos por ahora, se le considera poco propenso a introducir cambios en la doctrina de la Iglesia sobre temas como la ordenación de mujeres como diáconos, el control de la natalidad y la situación de los homosexuales en la Iglesia.

Alberto Melloni, historiador eclesiástico, dijo que aunque León estaba claramente en el molde de Francisco en cuanto a su visión de una Iglesia más cercana al pueblo y gobernada más de abajo hacia arriba, en temas sociales candentes, “no metía las manos”.

Pero, como demostró Francisco, la gente cambia cuando se convierte en papa: en su Argentina natal se le consideraba un cardenal conservador.

En una entrevista de 2023 con Catholic News Service, León, que en ese entonces era un cardenal, subrayó que los clérigos responden a los problemas de sus parroquias reflexionando sobre su juramento de “vivir y trabajar en comunión con el Santo Padre”.

Ahora, ese es él.

Elizabeth Dias, Elisabetta Povoledo y Emma Bubola colaboraron con reportería.

Jason Horowitz es el jefe del buró en Roma; cubre Italia, el Vaticano, Grecia y otros sitios del sur de Europa. c. 2025 The New York Times Company.

Por Jason Horowitz, The New York Times.