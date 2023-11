Con la sombra de la amenaza de un cierre de gobierno, Mike Johnson, presidente de la Cámara Baja, presenta una propuesta para evitar un ‘shutdown’

Washington- Por segunda vez en el año, el Congreso de Estados Unidos afrontará en pocas semanas el riesgo de provocar un cierre administrativo debido a falta de fondos, lo que se denomina un “ shutdown ”; esta situación sucedería si tanto los republicanos como los demócratas no consiguen llegar a un acuerdo presupuestario antes del viernes por la noche.

Una actitud revanchista por parte de los republicanos, así como la guerra en la Franja de Gaza como parte del debate político estadounidense, ha provocado que esté cerca de consumirse los 45 días sin que, hasta ahora, se perciban avances importantes en la negociación de ambas bancadas con el propósito de evitar el “shutdown”.

De darse un cierre administrativo, este originaría que alrededor de dos millones de funcionarios dejen de recibir un sueldo a partir del sábado.

“La idea de que estemos jugando con un ‘shutdown’ en este momento es simplemente descabellada”, expresó Biden, por lo que solicitó al Congreso que “se ponga a trabajar”.

Por otra parte, los republicanos sufrieron una dura derrota en las elecciones parciales que se llevaron a cabo la semana pasada, perdieron el Legislativo en Virginia, así como un referéndum sobre el aborto en Ohio y no consiguieron recuperar la Gobernación de Kentucky.

Por su parte, el representante Don Bacon dijo, “vamos a mantener el Gobierno abierto”, en tanto que Mike Johnson, pidió “confianza”.

CUENTA REGRESIVA

A partir de hoy inicia la cuenta regresiva para evitar el cierre de gobierno, y los republicanos aún no consiguen encontrar una fórmula que evite que vuelvan a caer en una crisis interna y que les posibilite lograr los recortes presupuestarios que buscan obtener o concluir la ayuda militar a Ucrania.

PROPUESTA PARA EVITAR EL CIERRE DE GOBIERNO

El nuevo presidente de la Cámara Baja presentó el sábado pasado su propuesta en referencia a una prórroga presupuestaria planteada en dos fases con el objetivo de evitar un “shutdown”, faltando pocos días para que se cumpla el plazo que tiene el legislativo para llegar a un acuerdo.

El proyecto de resolución, de Mike Johnson y que fue publicado este sábado, describe una prórroga presupuestaria parcial con vencimientos diferentes para los distintos departamentos del gobierno; uno el 19 de enero y el otro el 2 de febrero. De esta forma, el legislativo estaría en posibilidad de negociar las 23 partidas presupuestarias una a una.

Se prevé que esta propuesta sea presentada para su votación en el mañana martes, de acuerdo a informes de medios estadounidenses.

“Esta prórroga presupuestaria en dos fases es el proyecto de ley que los republicanos de la Cámara Baja necesitamos para estar en una mejor posición”, precisó Johnson en un comunicado.

Si bien, esta propuesta no incluye recortes o ayuda adicional para Israel y Ucrania, estos dos puntos podrían provocar un rechazo tanto entre los demócratas como los republicanos.

En su cuenta en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el congresista republicano Chip Roy, dejó claro que su voto será en contra de la propuesta de Johnson. “Mi oposición al proyecto no puede ser más clara”, escribió.

Mientras que la Casa Blanca, también criticó esta propuesta, e indicó que provocará un mayor “caos entre los republicanos y más cierres de Gobierno”.

“Los republicanos de la Cámara de Representantes deben dejar de perder el tiempo con sus propias divisiones políticas, hacer su trabajo y trabajar de manera bipartidista para evitar un cierre”, explicó la portavoz del Gobierno de Biden, Karine Jean Pierre, en un comunicado.

¿QUÉ ES UN CIERRE DE GOBIERNO?

En el artículo, What is a government shutdown?, escrito David Wessel, director del Centro Hutchins de Política Fiscal y Monetaria, así como miembro senior de Estudios económicos y publicado en bookings.edu, responde a una primera pregunta, ¿por qué ocurren los cierres gubernamentales?, a lo que responde que de acuerdo con la Ley Antideficiencia (que fue aprobada en 1884 y enmendada en 1950), las agencias federales no están autorizadas y tampoco pueden obligar a gastar dinero sin que exista una asignación (u otra aprobación) del Congreso.