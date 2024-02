Consumen los incendios forestales en Chile un jardín botánico de 107 años

VILLA DEL MAR- El viernes por la tarde, cientos de personas deambulaban por los idílicos terrenos del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, en Chile, en su mayoría ajenos a que, justo al otro lado de unas colinas y una carretera, un voraz incendio forestal galopaba hacia ellos.

El peligro no tardó en hacerse patente. Los guardaparques empezaron a recorrer el lugar en moto, gritando a los visitantes que huyeran hacia las salidas. Pero cuando muchos llegaron allí, el fuego ya había arribado.

“Un humo negro y grueso se alzaba arriba de nosotros, así que nos tiramos al pasto justo dentro de la reja”, recordó Alejandro Peirano, el director del jardín, el lunes por la mañana. “Uno de mis guardaparques me miró y me dijo: ‘Director, ¿vamos a morir?’”.

En otro lugar, otros tres guardaparques intentaban rescatar a una compañera, Patricia Araya, de 60 años, cuidadora de un invernadero que vivía en el jardín y cuidaba de sus dos nietos y de su madre, de 92 años. Llegaron a la puerta de su cabaña, pero el fuego se acercaba. “Sentía que el calor me quemaba la espalda. Me di cuenta que me caían encima pedazos” de corteza, dijo Freddy Sánchez, de 50 años, el lunes, mientras resguardaba la entrada del parque.

“Tuvimos que volver”, dijo. “Lo único que el cuerpo quiere es buscar cómo escapar del calor”.