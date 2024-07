¿Cuándo Donald Trump se convirtió, sin pretenderlo, en “el mejor poeta de su generación”?

MILWAUKEE- Comenzaron siendo tuits tan incendiarios y de dudosa veracidad que hasta Twitter (pre Elon Musk) vetó a Donald Trump de la plataforma, pero hoy sus mensajes han cobrado un nuevo sentido, rescatados en un libro de poesía que el expresidente y candidato republicano “adora” y su hija Ivanka tiene “en la mesa de café”.

Así lo cuenta a EFE Ian Pratt, uno de los dos “recolectores” (como se autodenominan) del libro ‘Trump Poetry: The greatest poet of our generation’ (‘Trump: el mejor poeta de nuestra generación’), a la venta en uno de los stands instalados estos días en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee.

Junto con Gregory Woodman, el otro recolector, tuvo la idea de crear un libro con mensajes de Trump por considerar que no solo es “un maestro del lenguaje” sino también “el mejor poeta de su generación”.

”Es un genio. Ha hecho más para cambiar el uso y la comprensión del idioma inglés que cualquiera de los poetas de nuestro tiempo”, afirma rotundamente junto a la mesa sobre la que reposan algunos volúmenes a la venta de la segunda edición, pues la primera, de 1.500 ejemplares, ya se agotó.

¿De dónde les vino la idea? “Leyendo uno de sus tuits pensamos: este tipo ha estado escribiendo poesía todo el tiempo y la gente no lo entiende. ¿Qué pasaría si Donald Trump fuera en realidad un genio poético?”.