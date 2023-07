Cuando Kiev es atacada por misiles, un equipo de psicólogos brinda apoyo a la población

“ No te preocupes, todo va a estar bien ”, le dijo Davydenko, mientras la asía del brazo, y añadió que los bomberos ayudarían a su padre a salir. “ Pero no puedes ir allí... nadie puede ”.

El Ministerio de Salud de Ucrania, la OMS y más de doce organizaciones más también arrancaron un programa para darles capacitación a los médicos de cuidados primarios sobre técnicas para tratar a pacientes con depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, conductas suicidas y drogodependencia.

Sin embargo, el objetivo de programas como el equipo de emergencias de psicólogos es ofrecer una intervención temprana en momentos de crisis.

“Si no se trata de inmediato el estrés, puede convertirse en estrés a largo plazo y, más adelante, dar paso al trastorno de estrés postraumático”, señaló Kirnos. “El propósito es ayudar a las personas a tener clara esta idea: ‘Estuviste en peligro, pero ahora estás a salvo’. Si esto no se hace de inmediato, la gente puede quedarse estancada en ese estado”. c.2023 The New York Times Company.

Por Megan Specia The New York Times.