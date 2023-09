¡Cuidado!, a través de la Inteligencia Artificial, crean ‘deepfakes’ de voz que imitan la de personas reales para estafar

El problema es aún tan nuevo que no existe un recuento exhaustivo de la frecuencia con que se produce . Pero un experto cuya empresa, Pindrop , supervisa el tráfico de audio para muchos de los más grandes bancos de Estados Unidos , dijo que había visto u n aumento de su prevalencia este año , y en la sofisticación de los intentos de fraude con voz por parte de los estafadores . Otro gran proveedor de autenticación de voz, Nuance , sufrió su primer ataque exitoso con ultrafalsos contra un cliente de servicios financieros a finales del año pasado .

Pero la segunda llamada no era de Kabatznik . En su lugar, un programa informático había generado de manera artificial su voz e intentó engañar a la empleada del banco para que transfiriera el dinero a otro lugar .

Nueva York- Esta primavera, Clive Kabatznik, un inversor de Florida, llamó a su representante local de Bank of America para hablar de una gran transferencia de dinero que pensaba hacer . Luego volvió a llamar.

Hasta ahora, las voces falsas creadas por programas informáticos solo representan “un puñado” de estas llamadas , según Balasubramaniyan, y no habían empezado a producirse sino hasta el año pasado.

No obstante, como ocurre con muchas medidas de seguridad, se trata de una carrera armamentística entre atacantes y defensores, y esta ha evolucionado en últimas fechas. Ahora, un estafador puede solo hablar por un micrófono o teclear un mensaje y traducirlo rápidamente a la voz del objetivo .

La mayor preocupación de Beranek no son los ataques a centros de atención telefónica o sistemas automatizados, como los sistemas biométricos de voz que muchos bancos han desplegado. Le preocupan las estafas en las que la persona que llama llega directamente a un individuo .

Eso es lo que ocurrió en el caso de Kabatznik. Según la descripción de la banquera, parecía que el estafador intentaba convencerla de transferir el dinero a un nuevo destino, pero la voz era repetitiva, hablaba por encima de ella y utilizaba frases confusas. La banquera colgó.

Kabatznik explica que, tras recibir otras dos llamadas seguidas, la banquera informó al equipo de seguridad de Bank of America. Preocupada por la seguridad de la cuenta de Kabatznik, dejó de responder a sus llamadas y correos electrónicos, incluso a los que procedían del verdadero Kabatznik. Tardaron unos diez días en restablecer la conexión, cuando Kabatznik quedó de visitarla en su oficina.

“Capacitamos de manera constante a nuestro equipo para que identifique y reconozca las estafas y ayude a nuestros clientes a evitarlas”, comentó William Halldin, portavoz de Bank of America, quien agregó que no podía hacer comentarios sobre clientes concretos ni sus experiencias.

Aunque los ataques son cada vez más sofisticados, se derivan de una amenaza básica de ciberseguridad que ha existido durante décadas: una filtración de datos que revela la información personal de los clientes bancarios. Entre 2020 y 2022, datos personales de más de 300 millones de personas cayeron en manos de piratas informáticos, lo que provocó pérdidas de 8,800 millones de dólares, según la Comisión Federal de Comercio.

Una vez que han recopilado un lote de números, los piratas informáticos examinan la información y la relacionan con personas reales. Los que roban la información casi nunca son las mismas personas que acaban teniéndola. En su lugar, los ladrones la ponen a la venta. Los especialistas pueden utilizar cualquiera de un puñado de programas de fácil acceso para falsificar los números de teléfono de los clientes que pretenden estafar, y eso es lo que quizá ocurrió en el caso de Kabatznik.

Es fácil encontrar grabaciones de su voz. En internet hay videos de él hablando en una conferencia y participando en una recaudación de fondos.

“Creo que da bastante miedo”, concluyó Kabatznik. “El problema es que no sé qué hacer al respecto. ¿Te metes bajo tierra y desapareces?”. c.2023 The New York Times Company.

Por Emily Flitter y Stacy Cowley, The New York Times.