En una serie de preguntas sobre seguridad, ChatGPT logró reconocer que su servicio no puede hacer nada para proporcionar seguridad cibernética por el usuario, y toda acción dependerá del mismo y de la precaución que éste tome.

¿ChatGPT tiene la certeza de que sus servicios serán usados para bien?

Como modelo de lenguaje, mi función principal es proporcionar respuestas precisas y útiles a las preguntas que se me hacen. No tengo control sobre cómo se utilizan las respuestas que proporciono, ya que depende de la persona que las recibe.

Sin embargo, como modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, mi programación se rige por una serie de principios éticos, como la promoción del bienestar humano, la protección de los derechos humanos y la prevención del daño. Además, mi uso está restringido a una variedad de casos de uso éticos, como la educación, la investigación y la creación de aplicaciones beneficiosas para la sociedad.

En última instancia, la responsabilidad del uso que se hace de las respuestas que proporciono recae en los usuarios y desarrolladores que interactúan conmigo.

De notar actividad sospechosa, que podría culminar en fraudes, extorsiones, mal uso de información o peticiones que rocen a un delito, ¿ChatGPT puede hacer algo al respecto?

No tengo la capacidad de tomar medidas concretas para prevenir o detener actividades sospechosas que puedan culminar en fraudes, extorsiones o delitos. No tengo acceso a información fuera de las preguntas que se me hacen y no puedo controlar cómo se utilizan mis respuestas.

Sin embargo, si se sospecha que se está llevando a cabo una actividad ilegal o sospechosa, lo mejor es comunicarse con las autoridades correspondientes.

Es importante tener en cuenta que cualquier uso ilegal o inapropiado de la inteligencia artificial es una preocupación seria y debe ser tomado en serio.

¿Qué temas están prohibidos en el uso de ChatGPT?

◆ Contenido ilegal: No se me permite proporcionar respuestas que promuevan la actividad ilegal, incluyendo la incitación a la violencia, el acoso, la discriminación, la pornografía infantil y otros contenidos ilegales.

◆ Desinformación: No se me permite proporcionar respuestas que difundan información falsa o engañosa, especialmente en lo que respecta a la salud, la seguridad pública y las noticias.

◆ Contenido ofensivo: No se me permite proporcionar respuestas que sean ofensivas o dañinas para grupos específicos de personas en función de su raza, género, orientación sexual, religión u otros aspectos de su identidad.

◆ Promoción de productos y servicios: No se me permite proporcionar respuestas que promuevan productos o servicios con fines publicitarios.

◆ Otros temas restringidos: También se me restringe de proporcionar respuestas sobre ciertos temas sensibles o controvertidos, como el suicidio o la violencia extrema.