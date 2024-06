Debate Trump vs. Biden: esto es lo que hay que saber

- Solo Trump y Biden estarán en el escenario. Robert F. Kennedy Jr, el candidato independiente que ha estado figurando en los sondeos entre los votantes jóvenes, no logró clasificar.

- Los micrófonos de los candidatos se silenciarán cuando no les toque hablar, cumpliendo así otra exigencia de la campaña de Biden.

Si bien los dos hombres se aseguraron las nominaciones de sus partidos en marzo, Trump no tiene previsto aceptar formalmente la nominación republicana hasta que el partido celebre su convención en julio en Milwaukee. Biden aceptará formalmente la nominación demócrata durante la convención del partido en agosto en Chicago .

El tradicional calendario de debates no es lo único que se está trastocando.

¿SE CELEBRARÁN REALMENTE LOS DEBATES?

Trump y Biden parecieron lanzar el guante en mayo, cuando se comprometieron a celebrar dos debates. Desde entonces, no ha habido amenazas de cancelación entre ambos.

Sin embargo, la cancelación de un debate presidencial no sería una novedad.

En 2020, el segundo de los tres debates tuvo que ser descartado después de que Trump se negara a participar virtualmente, lo que fue propuesto por la comisión de debates a causa de la pandemia de coronavirus.

Y en este ciclo electoral, Trump eludió los debates de las primarias republicanas, organizando en ocasiones su propia contraprogramación mediante asambleas públicas televisadas.

Neil Vigdor cubre temas políticos para el Times, y se enfoca en cuestiones relacionadas con el derecho al voto y la desinformación electoral. c. 2024 The New York Times Company.

Por Neil Vigdor, The New York Times.