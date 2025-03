Donald Trump ordena ‘paralizar’ la ayuda militar de Estados Unidos en Ucrania

La suspensión afecta al armamento en tránsito aéreo y marítimo, así como equipos militares almacenados en Polonia y listos para su entrega a Ucrania. Sin embargo, Fox News matizó que la medida “ no equivale a la terminación permanente de la ayuda; es una pausa ”.

TENSIÓN ENTRE DONALD TRUMP Y VOLODIMIR ZELENSKY

Trump ha criticado abiertamente la postura de Zelensky frente a un acuerdo con Rusia, asegurando que un pacto “no debería ser tan difícil” y que podría lograrse “muy rápidamente”.

Además, insinuó que la falta de disposición del líder ucraniano podría poner en riesgo su permanencia en el poder: “Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, creo que esa persona no estará por aquí mucho tiempo”, declaró el lunes.